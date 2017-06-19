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19 Haziran 2017 12:44

Cropy çoklu dil seçeneğiyle dünyaya yayılacak

Herhangi bir internet sitesinde yer alan görseller ve metinlerin yanı sıra akıllı telefon ve tabletlerde bulunan fotoğrafları da düzenlemeye olanak sağlayan Cropy uygulaması bünyesine ekleyeceği çoklu dil seçeneğiyle tüm dünyada yaygınlaşarak kullanım alanını genişleteceğini açıkladı.

Cropy çoklu dil seçeneğiyle dünyaya yayılacak

19 Haziran 2017 12:44


Herhangi bir internet sitesinde yer alan görseller ve metinlerin yanı sıra akıllı telefon ve tabletlerde bulunan fotoğrafları da düzenlemeye olanak sağlayan ve dünyada 37 ülkede kullanılan Cropy uygulaması, halen mevcut olan Türkçe ve İngilizce dil seçeneklerini genişleterek çoklu dil seçeneğiyle de tüm dünyada yaygınlaşacağını açıkladı. Uygulamanın geliştirme fikri Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’na ait olan uygulama ile kullanıcılar, ekran görüntüsü almak yerine Cropy ile kolayca paylaşabilecekleri içerikleri dilediği gibi kırpabiliyor, tasarlayabiliyor, hatta yorum ekleyebiliyor.


Kendi CAPS’lerini oluşturup eğlenceli paylaşımlar da yapabilen Cropy kullanıcıları, yenilikçi tasarım araçlarıyla hazırladıkları görselleri BiP, WhatsApp, Email, Facebook, Twitter ve Linkedin üzerinden gönderilebiliyor.




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