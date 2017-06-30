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30 Haziran 2017 10:37

Crystal Palace, Robin van Persie’yi istiyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncusu Robin van Persie’yi kadrosuna katmak istiyor.

Crystal Palace, Robin van Persie’yi istiyor

30 Haziran 2017 10:37

Takımın yeni teknik direktörü Frank de Boer, Hollandalı futbolcuyu kadrosunda görmek istiyor.


Hollanda şampiyonu Feyenoord’la uzun süre görüşme halinde olan ancak gerek aldığı yüksek maaş gerekse de maliyeti nedeniyle bu takıma transfer olamayan Robin van Persie için yeni bir takım gündemde. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Robin van Persie için teklif yapmaya hazırlanıyor. Hollandalı çalıştırıcı Frank de Boer, takımın başına geçtikten sonra yöneticilerle yaptığı görüşmede Robin van Persie’nin alınması için rapor verdi.



Maddi sıkıntı yok


Robin van Persie’yi kadrosuna katmak isteyen Feyenoord, maliyet nedeniyle bu futbolcudan vazgeçerken, Crystal Palace için bu durumun problem oluşturmadığı, İngiliz ekibinin golcü futbolcunun maliyetini karşılayabileceği belirtildi. Daily Mirror’ın haberine göre Robin van Persie’nin bu transfere sıcak baktığı ve İngiltere’ye dönmek istediği ifade edildi. Hollandalı oyuncu daha önce Premier Lig ekiplerinden Arsenal ve Manchester United’ın formalarını giymişti.




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