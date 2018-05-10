Crytek İstanbul, İstanbul Gençlik Festivali’ne katıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 2-6 Mayıs 2018 tarihleri arasında Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen İstanbul Gençlik Festivali’nin konuklarından biri de Crytek İstanbul oldu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Fatih Belediye Başkanı Hasan Suver İstanbul Gençlik Festivali Danışma Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın da katıldığı gençlik festivali, 2-6 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerini kabul etti.

Gençlik Festivali kapsamında Crytek İstanbul’un kurduğu standa gelen etkinlik katılımcıları, burada firmanın geliştirdiği The Climb ve Robinson: The Journey isimli oyunları oynayarak, sanal gerçeklik teknolojisi ile tanışma imkânı yakaladılar.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın etkinlik kapsamında yaptığı ve e-spor’un önemine de değindiği konuşmasının ardından etkinlik ve gençler hakkında şunları söyledi: “Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençlik politikaları içerisinde de öz güveni olan, iyi yetişmiş ve teknolojiye hâkim, bunun yanında manevi değerleri güçlü, vatanını seven ve ülkesinin gelişmesi için girişimcilik ruhunu içinde taşıyan gençleri hedefliyoruz. Bunun desteklenmesi için de ülkemizin geleceği olan gençlerin, teknoloji, robotik ve kodlama alanında, pek çok küçük girişimlerden başlayarak büyüttükleri projelerini göreceğiz. Onlarla bir araya geleceğiz".