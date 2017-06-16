CSKA Moskova, Kyle Hines ile 2 yıl uzattı

Bu sezon Euroleague’de istediğini ulaşamayan ve VTB Ligi’nde şampiyon olan CSKA Moskova, iç transferde çalışmalarını sürdürüyor. Rus ekibi, 30 yaşındaki oyuncusu ile Kyle Hines ile 2 yıllık anlaşma sağlığını resmi internet sitesinden duyurdu. Amerikalı oyuncu 2013 yılında Olympiaskos’tan takıma katılmıştı. Hines, Moskova ile 2016 yılında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen THY Euroleague Final-Four’da finalde Fenerbahçe’yi geçerek şampiyonluk yaşadı.

Hines, CSKA Moskova ile THY Euroleague’de bu sezon 8.5 sayı, 4.3 ribaund ve 0.5 blok ortalamalarıyla mücadele etti.

Başarılı basketbolcu, sözleşme imzaladıktan sonra yaptığı açıklamada, "CSKA Moskova ile 2 sezon daha mücadele edeceğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz 4 sene boyunca Moskova ben ve ailem için ikinci bir ev oldu. CSKA ile tarih yazmaya devam etmek için sabırsızlanıyorum" dedi.