Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultangazi 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda vatandaşlara seslendi.Toplanan binlerce kişiye seslendi. Düzenlenen mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay ve binlerce vatandaş katıldı. Seçime sekiz gün kaldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Rabbim inşallah sekiz gün sonra Türkiye’de bir demokrasi bayramını da yaşatsın. Çıktığımız bir yolculuk var. Karşımızda birleşenleri görüyorsunuz. Bunların bu ülke için yapacağı bir şey var mı? Terörle mücadele gibi bir derdi var mı ? Ne diyorlar."Kapatacağız" Yüksek hızlı treni kapatacağız. Dördüncü köprüyü de ben yapacağım diyor. Soruyorlar gazeteciler nereye yapacaksınız "Çalışırız uygun bir yere yaparız" diyor. Daha senin plan projen yok. Bu iş ustalık işi. Büyük Türkiye güçlü lider ister. Ustalık ister. Bir bakkal dükkanın olsa çırağa teslim eder misin" dedi. Türkiye’yi 16 senede 3,5 kat büyüttüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bu bize yeterli değil daha iyilere gitmek için koşacağız. Türkiye’yi dört sütun üzerinde büyütüyoruz. Eğitim , sağlık , adalet , emniyet. Bunun üzerine ulaşım, tarım kültür ,turizm onurlu şahsiyetli dış politika dedik. Biz konuşmayız yaparız. İlk göreve geldiğimizde okulların sayısına bakın şimdi okulların sayısına bakın. Başta İnce olmak üzere bunların ağzından terörle mücadele diye bir şey duydunuz mu ? Bunların kitabında terörle mücadele yok ama bizde var. Biz terörle mücadele ediyoruz. Sayın İnce başta olmak üzere diğerleri yatıp kalkıp ne diyor? (Demirtaş) niye Edirne Cezaevi’nde kalsın diyorlar. Bunların partisi bu tür cezai konumu olmayan bir başka adam bulamıyor da bunu cumhurbaşkanı olarak çıkartıyor. Dert başka. İnce, Edirne Cezaevi’nde ziyaret etti. Güneydoğulu kardeşlerime sesleniyorum. Ben bugüne kadar ayrım yapmadım. Bizim değerlerimizde Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Gürcü böyle bir ayrım yok. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Rabbimizin emri bu. Ben şimdi Güneydoğu’ya sesleniyorum. Bu Erdoğan, Türk- Kürt ayrımı yaptı mı? Ama şu anda Demirtaş denen zat 7 Haziran olaylarında Diyarbakır’daki kardeşlerimizi sokağa döktü mü? 53 tane kürt kardeşim öldürüldü mü ? Benim Kürt kardeşlerim bu oyuna gelecek misin? Bu oyunu da siz bozacaksınız. Unutmayın hiç bir zaman zulmün ile abad olunmaz. Biz mazlumların yanında yer alacağız yer almaya devam edeceğiz. Bu oyunu bozacağız " dedi. Suruç’taki saldırı ile ilgili de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şanlıurfa Milletvekilimiz kendisi Kürt. Esnaf ziyareti yapıyor. Abisini öldürüyorlar. Siz diyorlar bizim HDP’li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Niye geldiniz? Olabilirsin HDP’liysen sana ziyaret yapıldıysa niye rahatsız oluyorsun. Bugün milletvekilimizin abisi defnedildi. Biz barış istiyoruz. Onlar lafta barış ,özgürlük diyorlar. Hepsi yalan. Bunların öldürdükleri insanların sayısı yüzlerce binlerce. Diyarbakır Belediyesi önündeki Kürt annelerini ağlatan bunlar değil miydi? Onların kızlarını Kandil’e kaçıranlar bunlar değil miydi? Bizden böyle bir şey duydunuz mu? Bunlar hala devam ediyor. 8 gün sonra demokratik bir şekilde sandıkta bunlara hesap sormaya var mısınız? Diyarbakır ne güzel oldu. Dört gidiş dört geliş yol havalimanı yolu. İstanbul’da böyle yollar yok. Biz hizmetin partisiyiz" dedi. Sultangazi’nin 20 yıl önce ne halde olduğunu hatırladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sultangazi neydi ne oldu. AK Parti’yle oldu. 79 senede 6100 km yol yapılmıştı. 16 senede 20 bin km yol yaptık. IMF’ye şu an borcumuz yok. İnce dördüncü köprüyü yapacakmış. Nereye yapacaksın adres ver. Veremiyor. Ders çalışmamış. Osmangazi Köprüsü’nü yaptık. Bay Muharrem de ara sıra istifade eder dedik. Yalovalı kendisi. Ne yaptığımızı bilsin istedik. Ama derdi yok anlamaz. Yapmaya devam edeceğiz" dedi. Dünya 5’ten büyüktür dediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bunu derken neyi kastediyoruz. BMGK’da bütün ülkeler yerini almalı diyoruz. Biz one minute derken neyi kastediyoruz. Sen bir siyonist , İsrailli olabilirsin. Sen öldürmeyi iyi bilirsin yediden yetmişe Filistinli yavruları Gazze’de öldüren değil mi bunlar. Bunlara karış biz mücadele verdik. Çıkmış Bay Muharrem konuşuyor. Kudüs meselesini bile kalktı Bay Muharrem onu istismar etmeye çalıştı" dedi. Muhalefetin Afrin’e gitmeyin dediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Afrin’e gitmeyin Cerablus’a gitmeyin dediler gittik mi gittik. Şu ana kadar orada Mehmetimiz, ÖSO teröristlere karış büyük mücadele verdi. Suriye’nin kuzeyinde bir terör koridorunu kaldırdık. Şimdi sırada Kandil’i bombalıyoruz. Biz onlarla dost geçinenlere diyoruz ki siz halledin. Halletmiyorsanız biz hallederiz. Bir kaç gün içinde daha müjdelerimiz olacak. Rabbim Mehmetçiğimizi korusun" dedi. CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Paşa ile ilgili söylediği sözlere de tepki gösteren Erdoğan, "Bay Muharrem İsmali Metin Paşa’ya saldırıyor. Erdoğan’ı masada alkışlaması benim aleyhimde diyor. Ne alakası var. Bir general partili olamaz diyor. O partili değil. Toplantı parti toplantısı değil. Türkiye Esnaf Sanatkarlının toplantısı. General protokol olarak orada duruyor. Ben anayasanın amir hükmü gereğince başkomutanım. Zaten Bay Kemal de bundan kurtulmak için bunu aday yaptı. Kendisi aday olmadı. Bir an önce o koltuğunu kimseye kaptırmamak için aday yaptı. Kazanamayacağını biliyor. Bay Muharrem kazanamazsam bırakacağım dedi. 24 Haziran’da göreceğiz" dedi.