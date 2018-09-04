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04 Eylül 2018 15:25

Çukurova Havalimanı’nda altyapı inşaatının yüzde 40’ı tamamlandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, alt ve üstyapı tesisleri yapımı inşaatı süren Çukurova Havalimanı’nda altyapı çalışmalarında yüzde 40 seviyesine ulaşıldığını duyurdu.

Çukurova Havalimanı’nda altyapı inşaatının yüzde 40’ı tamamlandı

04 Eylül 2018 15:25


Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Funda Ocak, alt ve üstyapı tesisleri yapımı inşaatı süren Çukurova Havalimanı’nda incelemelerde bulundu. Çalışmalarda gelinen noktayı yerinde denetleyen Ocak, görevlilerden detaylı bilgi aldı.


Altyapıda yüzde 40 seviyesine ulaşıldı


Çukurova Havalimanı’ndaki ziyarete ilişkin değerlendirmede bulunan DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, “Bugün Adana Havalimanı’mızda görev yapan kıymetli mesai arkadaşlarımızla bir araya gelip, kendileriyle sohbet ettik, faaliyetler hakkında bilgi aldık. Daha sonra Çukurova Havalimanı Altyapı Tesisleri Yapımı ile Çukurova Havalimanı Üstyapı Tesisleri Yapımı inşaatında incelemelerde bulunduk, hızlı bir şekilde devam eden çalışmaları denetledik. Tamamlandığında ülkemizin en güzel havalimanları arasında yer alacak olan Çukurova Havalimanı’nın altyapı işi yüzde 40 seviyesine ulaşmış durumda” dedi.


10 milyon kapasiteli terminal binası


Çukurova Havalimanı’ndaki çalışmalara ilişkin teknik bilgiler de veren Funda Ocak, “İş kapsamında 3500 x 60 m ebatlarında pist, 3500 x 45 paralel taksi yolu, 1000 x 240 ebadında 40 uçak kapasiteli apron, ayrıca karga ve özel uçaklar apronunun yapımı süratli bir şekilde devam ediyor. Üstyapı tesisleri işi kapsamında ise 200 bin metrekare, 10 milyon kapasiteli terminal binası, 120 bin metrekare yarı açık otopark, 11 adet yolcu köprüsü, Garaj, itfaiye, güç merkezi ve benzeri destek binaları bulunuyor. 07.05.2018 tarihinde yer teslimi yapılmış olan inşaatta çalışmalar devam ediyor” paylaşımında bulundu.




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