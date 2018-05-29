Cumhur İttifakı Beyoğlu iftar sofrasında buluştu

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan “ Cumhur ittifakı üzerine vatandaşımızın bir kenetlenmesini görüyoruz. Bunu sokaklarda, meydanlarda hissetmek mümkün. 24 Haziran sonrasında ülkemizde yeni bir sinerjinin olacağının da bu millet farkında”dedi.

Cumhur ittifakını oluşturan AK Parti ve MHP’nin Beyoğlu İlçe Başkanları ve temsilcileri Beyoğlu’nda vatandaşlarla iftarda bir araya geldi. Beyoğlu Kızılay Meydan’ında düzenlenen iftar programına Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra AK Parti ilçe Başkanı Harun Muş , MHP ilçe Başkanı Bayram Gölcük ile birlikte parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlarla bir araya gelerek iftar yapan ilçe başkanları birlik beraberlik mesajı verdi.

“ Cumhur ittifakı üzerine vatandaşımızın bir kenetlenmesini görüyoruz”

Cumhur ittifakının ülkemiz için önemli olduğunu anlatan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan,” Bugün Beyoğlu’nda gerçekten şunu görüyoruz; Cumhur ittifakı üzerine vatandaşımızın bir kenetlenmesi söz konusu. Siyasi partiler koordinasyonu yaptılar bizi de davet ettiler. Buradaki havayı buradaki atmosfer çok güzel. Tabii ki burada Recep Tayyip Erdoğan farkını da söylemek lazım. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Kasımpaşa’dan Kaptanpaşa’dan siyasi yolculuğu başladı. Bu toplum onu ayrı seviyor. Dolasıyla bu süreçte ilk defa bu Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemine giderken inanıyoruz ki Türkiye fark oluşturacak daha hızlı çalışacağı, memlekette vatandaşlarımızın beklediği reformları yapıp refahı arttıracağı bir dönemin başlangıcı aralanıyor. Bu anlamda Sayın Devlet Bahçeli’yle yaptığı ittifak aslında memleketimizde kalıcı artılar, siyaseten ülkemizin geleceğine artı değer oluşturacak bir zeminin olduğunun da millet farkında. Bunu sokaklarda, meydanlarda hissetmek mümkün. Dolayısıyla 24 Haziran sonrasında ülkemizde yeni bir sinerjinin olacağının da millet farkında. İnşallah 24 Haziran ülkemize hayırlar uğurlar getirsin.” dedi.

İftardan sonra konuşan AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ise” Bu Cumhur ittifakı vatanın yanında milletin, devletin ve tek bayrağın yanında Türkiye’nin güçlenmesinin yarınlara daha umutla bakabilmesinin yanında buluştu” ifadelerini kullandı.

“Bizi burada ilgilendiren önce vatanımız önce ülkemiz”

İftardan sonra konuşma yapan MHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bayram Gölcük ise;” Burada birlik ve beraberlik adına vatandaşlarımızla bir arada olduk. Biz her şeyi bu vatan için bu millet için en güzel şekilde düşünen insanlarız. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin de dediği gibi “Önce ülkem sonra milletim sonra da partim” diyen bir hareketiz. Bizi burada ilgilendiren önce vatanımız önce ülkemiz diyoruz. Siyaseti ikinci plana bırakıyoruz. Cumhur ittifakında inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar kazanacak" dedi.