Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2018 15:20

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oyunu Beşiktaş’ta kullandı

Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, oyunu Beşiktaş’ta kullandı.

Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek oyunu Beşiktaş’ta kullandı

24 Haziran 2018 15:20

Okul çıkışında CHP’li bir seçmenin ‘Neden ittifak yapmadınız?’ sorusu üzerine Perinçek, "Atatürk’ün partisi PKK’yla beraber olamaz" dedi.


Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulunda oyunu kullanan Doğu Perinçek’e eşi Şule Perinçek eşlik etti. Oy kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, Türkiye’nin tekrar Atatürk rotasına gireceğini belirterek, "Yarın Dünya Güneş’in etrafında dönmeye devam edecek. Türkiye’nin önünde birkaç yıl içerisinde çok büyük çözümler var. Türkiye, Atatürk rotasına tekrar dönecek. Bu güvenle sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum’’ ifadelerini kullandı.



"Atatürk’ün partisi PKK’yla beraber olamaz"


CHP’li bir seçmenin ‘Neden ittifak yapmadınız?’ sorusu üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, "Siz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Atatürk’ün partisi PKK’yla beraber olamaz. Şuanda berabersiniz. Bütün dünya görüyor. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapacaksınız PKK’lıyı. Eğer bana imza verdiysen adaylığım için, o imzayı sana iade ediyorum. Sen o imzayla beni yönetemezsin’’ şeklinde konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
27
°
C
Çok Bulutlu
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç