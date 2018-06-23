Seçim vaatlerini sıralayan İnce, 50 günde 68’i ile gittiğini belirterek, "Yarın Yalova’da oyumu kullandıktan sonra Ankara’ya YSK’nın önüne gideceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, yarın yapılacak seçim öncesi Maltepe Etkinlik Alanı’nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. İnce, eşi Ülke İnce ile birlikte vatandaşları selamladıktan sonra seçim vaatlerini anlattı.

"Yarın bambaşka bir Türkiye olacak" diyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı adayı İnce, "Yarın ayrımcılığa son vereceğiz. Yarın kayırmacılığa son vereceğiz. Yarın devletin parasına savurganlığa son vereceğiz. 50 günde 107. miting ve şafak 1. Herkesi kucaklayan bir cumhurbaşkanı, herkesin hepimizin cumhurbaşkanı. Aziz İstanbul sana Maltepe’de bir sahneden baktım öyle güzel görünüyorsun ki gelincik tarlası gibisin. Herkesi kucaklayacağız. Yahya Kemal bizim, Necip Fazıl bizim, Nazım Hikmet bizim değerimiz. İşte herkesi kucaklayarak bu ülkeyi üreten bir Türkiye yapacağız. ABD ekonomisi değil, topraklarından bereket fışkıran Türkiye, mutlu, barışmış bir Türkiye. 50 günde 107 miting yaparken meydanları süsleyen kardeşlerimiz. Bu 50 günlük süre içinde poşetleriyle gelip meydanları temizleyen siz değerli milletimiz. Bugüne kadar emeği geçen hepinize çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin" şeklinde konuştu.

"Yargı bağımsız olmadıkça ekonomi düzelmez"

İnce, "Yarın bütün valileri kaymakamları uyarıyorum. Türkiye’yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler Erdoğan’ın değil, Türkiye’nin valisisiniz. 16 yılın sonunda bedava kek değil aş diyen, ekmek diyen, iş diyen bir cumhurbaşkanı. Size söz veriyorum. İlk 7 gün içinde başlayıp 100 gün içinde bitireceklerim, 500 gün içinde, 5 yılda yapacaklarım her birini tek tek anlatıyorum. Sizinle 5 milyonla, 81 milyonla gurur duyuyorum. Allah’ın izni sizin isteğinizle cumhurbaşkanı olduğumda PKK, FETÖ, DEAŞ gibi benzeri örgütlerle amansız mücadele edeceğiz. Suriye’ye büyük elçi atayarak sorunların çözümü için ilk adıma atacağım. 4 milyon Suriyeli davul ve zurnayla evine gidecek. Spordan siyaseti ayıracağız. Futbol federasyonunu yönetmeye kalkmayacağım. Passolig’i hemen kaldıracağım. Bağımsız bir yargı için ne gerekiyorsa yapacağım. Yargı bağımsız olmadıkça ekonomi düzelmez. 100 gün içinde özel hayatın gizliliğine kimse dokunamayacak. Hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek. Namus, şeref sözü" ifadelerini kullandı.

"Benim başörtüsü ile bir sorunum hiç olmadı"

Miting alanında toplanan vatandaşlara seçim vaatlerini sıralayan İnce, "Başta Kuleli askeri okulu olmak üzere hemen açacağım. Medyayla ilgili hemen yasal düzenleme yapacağız. Kamuda yükselmede objektif ölçüler olacak. Kimsenin mezhebine, cinsiyetini bakılmayacak. Başörtülü kardeşim bu yalancılara bakma sen kendileri afiş yaptırıyor altına CHP yazdırıyor. Başörtüsünü kaldıracağım diyor. Sana söz veriyorum. Başörtüsünü ister evinde, ister sokakta, ister devlet dairesinde tak. Benim böyle bir sorunum yok, hiç olmadı zaten. Polise, öğretmene 3600 ek göstergeyi vereceğim. Kamu bankalarını sektörel bazda yeniden yapılandıracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde Avrupa ülkelerinin ziyaret edeceğini belirten İnce, "Avrupa Birliği ile ilgili müzakereleri hızlandıracağım. Bölünen üniversiteleri hemen birleştireceğim. Çiftçiye mazot 3 lira olacak. Karadenizli kardeşim fındık 15 lira olacak. Bugün İstanbul Maltepe’de Süleymaniye’nin ruhunu hissediyorum, sanki Aşiyan’da geziyorum. 100 gün içinde cemevlerinin hukuki statülerini tamamlayacağız. 100 gün içinde Denizli’de, Bursa’da, İstanbul’da moda tekstil akademisi kuracağız. Aile sigortasını 100 gün içinde devreye sokacağız. Engelliler için yaşam merkezlerini devreye sokacağız" ifadelerini kullandı.

"İnce kazanırsa, Türkiyem kazanır"

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Yarın akşam Recep Tayyip Erdoğan seçilirse faiz yükselecek, dolar yükselecek. Beton ekonomisi devam edecek. Erdoğan kazanırsa Suriyeliler gelmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa telefonlarınız dinlenmeye devam edecek. Erdoğan kazanırsa kindar nesiller yetiştirecek. Yarın akşam İnce kazanırsa üretim aratacak, dolar düşecek, euro inecek. İnce kazanırsa devlet kemer sıkacak, vatandaş değil. İnce kazanırsa beyin göçü duracak, bağımsız mahkemeler gelecek. İnce kazanırsa tencereye et girecek. İnce kazanırsa İstanbul’un bütün parklarında çocuklarımıza, gençlerimize uyuşturucu satıyorlar. 100 gün içinde kökünü kazıyacağım. Yarın akşam İnce kazanırsa AK Parti’li, MHP’li HDP’li, CHP’li kazanacak. 81 milyon kazanacak. İnce kazanırsa Türkiyem kazanacak" şeklinde konuştu.

Mitingde Yalova’dan gelen annesine seslenen Muharrem İnce, yarın Yalova’da olacağını belirterek, "Yarın sabah tarhana çorbasıyla yoğurt istiyorum" dedi.

Muharrem İnce, vatandaşlara oylarının kullanması konusunda çağrı yaparak, "Yarın oy pusulası, mühür, mürekkep bedava. Alacaksın eline mührü basacaksın İnce’nin üzerine kurtulacaksın bu işten. Kimseye baki değil o koltuklar. Cuımhurbaşkanı olduğumda Ankara’daki sarayı bilim merkezi yapıp öğrencilere vereceğim. İstanbul’daki sarayları kültür sanat faaliyetleri için üniversitelere vereceğim" dedi.

İstanbul’a yönelik bir turizm projesi üreteceğini belirten İnce, 5 yıl içinde İstanbul’a 25 milyon turist getireceğini söyledi.

Türkiye’nin barışla büyüyeceğini ifade eden Muharrem İnce, gençlerin gelecek için önemine vurgu yaptı. İnce, "Gençler, kindar nesil bu işi yapamaz. Bilinçli öz güven sahibi bir nesil olacaksınız. Marka oluşturacağız marka. Önümüzdeki 5 yıl içinde 16 yeni meslek çıkacak. Bugün ilkokulda okuyanların yüzde 65’i şu anda ilk okulda okuyanların yüzde 65’i şuan için bilinmeyen mesleklerde çalışacak. Faiz artıyorsa şirketinin, arsanın değeri düşüyor, evinin değeri düşüyor. Her gün cebinden para gidiyor demektir. Gençlerle birlikte faizleri indireceğiz. Faizler emir komuta ile değil akılla, bilimle iner. 50 gün boyunca her gittiğim yerde Erdoğan’a seslendim. Dedim ki Erdoğan gel bir televizyon kanalına ekonomi tartışalım dedim, gelmedi. İstanbul’da 5 milyon, Ankara’da 2, İzmir’de 3 milyon vatandaşımıza seslendim" diye konuştu.

"Oy kullandıktan sonra YSK’nın önüne gideceğim"

Vatandaşlara ’sandığa gidin’ çağrısı yapan İnce, "Bugün burada olan sizler tek başınıza Türkiye’de seçimi adil hale getirebilirsiniz. Yarın sabah 5’te sandık başında olun. Sağlık sorununuz yoksa akşamdan okul bahçelerine gidin. Acıkmayacaksınız, susamayacaksınız. Ben de size 36 saat sonra kaldırılmak üzere seferberlik ilan ediyorum. Sandık başından ayrılmayacaksınız. Tuvalete gitmeyeceksiniz. Yemek gelmeyince bağırmayacaksınız. Bir gün oruç tutun bir şey olmaz. Ben yarın Yalova’da oyumu kullandıktan sonra Ankara’ya YSK’nın önüne gideceğim" dedi.

İnce’den Tansu Çiller eleştirisi

Eski başbakanlardan Tansu Çiller’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yendikapı’daki mitingine gitmesini değerlendiren İnce, "Yenikapı’ya bitmiş, tükenmiş bir siyasetçi desteğe gelmiş. Devletin bekası için gelmiş. Acaba oğlunun kredisi için gelmiş olabilir misin?" dedi.

50 günde 68 vilayete gittiğini kaydeden İnce, "Gidemediklerimden özür diliyorum. Ama cumhurbaşkanı olunca ilk o illere gideceğim. İlk gideceğim il Erzurum olacak. Türkiye’nin sorunlarını taze bir kan çözer" şeklinde konuştu.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, vatandaşlarla selfie çekildikten sonra annesi Zekiye İnce’yi sahneye aldı. Annesi ile vatandaşları selamlayan İnce, daha sonra miting alanından ayrıldı.