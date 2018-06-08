Cumhurbaşkanı Akıncı’nın katıldığı törenle diplomalarını aldılar

Gerçekleştirilen törende açılış konuşmasını Girne Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk gerçekleştirdi. Doktora, yüksek lisans öğrencileriyle, Eğitim fakültesi, İşletme Fakültesi, Siyasal Bilimler Fakültesi, Havacılık Yüksek Okulu, Pilotaj, Denizcilik Fakültesi, Meslek Yüksekokulu, Fen ve Teknoloji ve Uygulamalı Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencileri diplomalarını aldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte kaıldığı törende, okul birincilerine diplomalarını takdim etti.

Akıncı: “Yeni ve Önemli Bir Dönem Başlıyor”

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, üniversite mezuniyeti ile öğrencilerin yaşamlarında yeni ve önemli bir dönem başlayacağını söyledi.

Mezuniyet ile yeni bir yolculuğa çıkan öğrencileri inişli ve çıkışlı bir yaşam yolculuğu beklediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Yaşam düz bir çizgi değildir. Yaşamda inişler ve çıkışlar vardır. Nerede yokuş ile karşılaşacağımız ve nerede inişe geçeceğimiz belli olmaz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilere gelecekte üstün başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Prof. Dr. Öztürk: “Mezunlarımız dünya da bizlerin; barış ve sevgi elçileri olacaktır”

Konuşmasında GAÜ’nün bir dünya üniversitesi olduğunu belirterek, yaklaşık 150’ye yakın farklı ülkelerden öğrencileri olduğunu söyleyen Öztürk, çok önemli bir kültür mozaiğine sahip olduklarını belirttiği konuşmasının devamında ise şunları söyledi; “Akademik sürecinin yanında öğrencilerimiz, dünya kültürünü tanımada, kültürel ilişkilerini yürütmede başarılı oldular ve onlar bir dünya insanı olarak yetiştiler. Dünya insanı daima ‘barış ve sevgi’ niteliği taşır. Öğrencilerimiz ve mezunlarımız dünya da bizlerin; barış ve sevgi elçileri olacaktır. Her zaman yanınızda olan ailelerinize şükranlarımı arz ediyorum. Daima beraber olacağımıza inandığım mezunlarımız; sizleri unutmayacağız.

Bugünün en özel anıda kardeş üniversitemiz Kıbrıs Amerikan Üniversitesi‘nin ilk mezunlarını vermiş olması ve aynı zaman da okulumuz Girne Amerikan Üniversitesi de ilk pilotaj mezunlarını veriyor. Bunlar bizler ve sizler için gurur vericidir” dedi.

Akpınar “Bugün ulaştığımız noktada verdiği eğitimi ülkeler ve kıtalar aşıp dünyanın gururunu yaşamaktayız”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar ise konuşmasında, mezun öğrenci ve ailelerine hitap ettiği konuşmasında, GAÜ’nün 35. Yıla yaklaşan Akademik geçmişi olduğunu belirterek, KKTC’nin ilk üniversitesi olduklarını, bulunduğu coğrafyanın ötesine ulaşarak taşıdığı eğitim meşalesini olabildiğince insana yaymaya çalışmaya devam ettiklerni söyledi. Akpınar konuşmasının devamında ise; “Bugün ulaştığımız noktada verdiği eğitimi ülkeler ve kıtalar aşıp dünyanın gururunu yaşamaktayız. Öğrencilerimiz bugün bir dünya üniversitesinden, küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek bireyler olarak mezun oluyor. 35 yıllık kısa bir geçmişimize rağmen bugün burada ve dünyanın hemen her ülkesinde bir GAÜ mezunuyla karşılaşabilirsiniz. Bu bizler için gerçek bir gurur kaynağıdır”dedi.

Akpınar konuşmasına “Tüm mezunlarımızı en içten dileklerimle kucaklar, hayatlarında bol şanslar dilerim ” diyerek sözlerine son verdi.

GAÜ 32’inci dönem mezuniyet töreni KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke, Gaü Mütevelli Heyeti Başkanı Memduh Erdal, Kurucu Rektör Serhat Akpınar, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, KAÜ Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Uğur Özgöker ile Akademik ve idari kadro ile aileler katıldı.