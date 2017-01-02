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02 Ocak 2017 16:30

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan terör saldırılarına yorum

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu’dan terör saldırılarına yorum

02 Ocak 2017 16:30

Yaşanan terör olaylarının nedeninin Türk askerinin Suriye’de operasyon yapması olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu,“Türk Silahlı Kuvvetleri El Bab’da. Türk ordusu orada. Onlar da ne yapıyorlar. Boş durmuyorlar.Şehitler Tepesi’ni, Kayseri’yi kana buluyorlar ve yeni yılın ilk saatlerinde Beşiktaş’ta bir eğlence kulübünü kana buluyorlar" dedi.
Sultanbeyli Belediyesi, Halep’in Esad güçlerinin eline geçmesi sonrasında kentten ayrılan Suriyeliler için başlatılan yardım kampanyasına 107 tır yardım malzemesi ile destek verdi. Belediye ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından ilçede toplanan 107 tır, Halepli mültecilere gönderilmeden önce Sultanbeyli Abdurrahman Gazi Cami’nde tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç ile hayırseverler ve vatandaşlar katıldı.
"Kurulan tüm tuzaklara karşı biz dimdik ayakta duracağız”
Tır’ların uğurlanması töreninde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ilçe halkına teşekkür ederek, “Allah Sultanbeyli’den razı olsun. Buradaki bereket bizim başarımızdan ziyade birlik ve beraberlikten kaynaklanıyor. İHH bize gediğinde hemen dedik ve birlikte hareket edelim istedik. Projede yer alan var gücüyle gayret eden tüm hayır sahiplerine teşekkür ediyorum. Kurulan tüm tuzaklara karşı biz dimdik ayakta duracağız” dedi.
"Bütün bunların bir sebebi var; Ankara’ya diz çöktürmek"
Programa katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, yılbaşı gecesi Beşiktaş’ta yaşanan kanlı saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet yaralılara şifa diledi. Yaşanan olayların nedeninin Türk askerinin Suriye’de operasyon yapması olduğuna dikkat çeken Topçu, “Türk Silahlı Kuvvetleri El Bab’da. Türk ordusu orada. Onlar da ne yapıyorlar. Boş durmuyorlar. Şehitler Tepesi’ni, Kayseri’yi kana buluyorlar ve yeni yılın ilk saatlerinde Beşiktaş’ta bir eğlence kulübünü kana buluyorlar. Bütün bunların bir sebebi var; Ankara’ya diz çöktürmek. Ankara başını çevirip sağına soluna bakamasın, onlar da 100 yıl evvel başlattıkları projeyi neticelendirsinler bizim medeniyet coğrafyamızda yeniden bir harita çizsinler. Sultanbeyli’den sesleniyoruz; bizsiz asla harita belirleyemeyeceksiniz. Bizi asla diz çökertemeyeceksiniz. O eğlence kulübünde hayatını verenlere rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralılarımız acil şifalar diliyorum” dedi.
" Tüm terör örgütleri çukura gömülecek"
Tüm terör örgütlerinin çukura gömüleceğini kaydeden Yalçın Topçu, “Devlet millet el ele Kürdü ile Türkmen’i ile kararlıyız. Bunları dağdan temizledik. Çukurlardan temizledik. Kamudan da temizleyeceğiz. DEAŞ’ı ile FETÖ’sü ile PKK’sı bunların hepsini yedi düvelin kazdığı çukura gömeceğiz. Bütün dertleri ve davaları Suriye’de olmamız. 1 yıldır her türlü tezgahlarını uygulamaya çalışıyorlar. Bu yaptıklarının bir tek nedeni var niye biz Suriye’deyiz. Allah burada herkese akıl fikir verir. Bizim Ahıskalı 93 harbinden evvel şöyle bir dörtlük yazıyor, diyor ki; ‘Ahıska can idi gitti, Bir ehli dil idi bitti, Sultan Hamide selam olsun, İstanbul’un kilidi gitti’. Bizim Ahıskalının deyişini şimdi Halep’te Şam’da ne ne işimiz var diyenlere söylüyorum. Eğer biz Halep’te Musul’da olmazsak Karabağ’dan bana ne dersek ne Ankara’da ne de İstanbul’da oturabiliriz. Ankara sadece Edirne ile Ardahan’dan sorumlu değil. Ankara nerede La ilahe İllallah diyen biri varsa ondan da sorumlu” açıklamasında bulundu.
Yapılan konuşmaların ardından yardım tırları, dualar eşliğinde Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.



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