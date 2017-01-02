Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu’dan Reina’ya ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu, 39 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının gerçekleştiği Reina’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Topçu ve beraberindeki heyet, silahlı terör saldırısının gerçekleştiği Reina’ya geldi. Burada incelemelerde bulunan Topçu çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yapılan terör saldırılarının ortak bir amacı olduğuna vurgu yapan Topçu, teröristlerin hedeflerine ulaşamayacaklarını belirtti Topçu, "Bu alçakça kalleşçe yapılan saldırı küresel terör baronlarının arkasında olduğu bir saldırıdır. Bu Türkiye Devleti’ne ve milletine karşı yapılmıştır aynı zamanda insanlığa karşı yapılmıştır. Bu saldırıyı ABD kınadı bunu çok önemsiyorum. Bu kınamanın gerçekten samimi olduğunu anlamamızın bir tek yolu var. Amerika Birleşik Devletleri FETÖ Terör Örgütünün başını umuyorum ki bu kanlı olaydan sonra iade eder. Umuyorum ki PKK’nın Avrupa ülkelerinde aranan 4 bin 500 üzerinde kaçak var onları Türkiye’ye iade ederler. Bir iş adamımızı alçakça katlettikten sonra buharlaşan o teröristi bir an önce iade ederler" dedi.

"Açık ve net bir şekilde bizi yok etmek istiyorlar"

Türkiye’nin Suriye’de olmasının küresel güçlerin bazı hesaplarını alt üst ettiğini belirten Yalçın Topçu, "Yaklaşık 1 yıldır Türkiye’yi terörle meşgul etmek istiyorlar. Ağaç bahanesiyle şehirlerimizin sokaklarını kan gölüne çevirdiler, önümüze kutular koyarak devlete operasyon yapmaya kalktılar. Bütün bunların bir tek derdi var. Açık ve net bir şekilde bizi yok etmek istiyorlar. Tayyip Erdoğan üzerinden Ankara’ya diz çöktürmek.Medeniyet coğrafyamızda yeni bir harita belirleyip bizi yok etmek" diye konuştu.

"Asla Ankara’ya diz çöktüremeyecekler"

Türkiye’nin her zaman mazlum coğrafyalardaki insanlara desteğinin süreceğini sözlerine ekleyen Topçu,"Bizi yenemeyecekler, asla Ankara’ya diz çöktüremeyecekler. Balkanlardan Çin Seddi’ne Arakan’a kadar, nerede bir mazlum varsa bu ay yıldızlı al bayrak orada olmaya devam edecek. Biz onların harita çizmeye çalıştığı sahalarda olduğumuz için bunlar başımıza geliyor. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Başka ülke insanlarımız da vardı, onlar bize emanetti. Bu işin araştırması neticesinde mutlaka aydınlanacaktır" şeklinde konuştu.