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15 Temmuz 2018 21:47

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde

15 Temmuz 2018 21:47

Yoğun sevgi gösterisi altında köprüye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehitler Anıtı’nı ziyaret etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması’nın gerçekleştirildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan, torunları, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehitler Anıtı’nı da beraberindekilerle ziyaret ederek dua etti.




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