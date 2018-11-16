Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 yıl önce Taksim Camii'nin yerini böyle gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 yıl önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığını açıkladığı sırada gazetecilerle sohbet ederken Taksim'e yapmayı planladığı caminin yerini gösterdikten sonra, “İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" dediği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul'a olan sevdasını her fırsatta dile getiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 yıl önce 19 Ocak 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adaylığını açıkladığı basın toplantısı sonrası gazetecilerle sohbet etmiş ve Taksim'e cami yapmayı planladığı yeri göstermişti. O günlere ait görüntüler ortaya çıktı. Yalçın Özer'in arşivinden çıkan görüntülerde Erdoğan, Taksim'e yapmayı planladığı caminin yerini gazetecilere gösterdikten sonra, “İnşallah burasının temelini atmak bize nasip olur" diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri söyledikten 24 yıl sonra Taksim Camii inşaatı bitme noktasını geldi.