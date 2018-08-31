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31 Ağustos 2018 22:35

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünyaevine giren AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Kübra Saruhan’ın nikah şahidi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan’ın nikah şahidi oldu

31 Ağustos 2018 22:35


AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan ve Kübra Saruhan Çırağan Sarayı’nda düzenlenen nikah töreniyle dünyaevine girdi. Akşam saatlerinde yapılan nikah törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Nikah töreninde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu. Nikah töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanının gelin Kübra Saruhan’a takdim etti. Nikah töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan salondan ayrıldı.




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