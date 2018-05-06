Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, "Ülkemizi içeriden çökertemeyince sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatmaya kalktılar. Kiralık katillerin başını inlerinde ezdik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör koridorunu paramparça ettik" dedi.

AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve binlerce partili katılıyor.

Kongrede kürsüye eşi Emine Erdoğan ile birlikte çıkan Erdoğan, partilileri selamladı. Kongrede konuşan Erdoğan Türkiye’nin yaşadığı darbelerden örnekler vererek, “Varlığımıza, birliğimize, dirliğimize, refahımıza kastettiler. Yılmadık yıkılmadık, mücadeleden geri durmadık. Erdem irade ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırdık. Biz durmadık onlar da durmadı. 27 Nisan’da bu kez bir e-muhtıra ile karşımıza çıktılar. Milli irade ve sivil siyasete gölge düşürülmesine fırsat vermedik. Biz ülkemizi güçlendirdikçe onlar daha da öfkelendi. Geri çekilmedik. Kimsenin önünde eğilmedik. Diklenmeden dik durduk. Milli iradeye pranga vurmak isteyenlere karşı mücadele ederken onların küresel efendilerine de eyvallah etmedik. Küresel düzenin haksızlıklarına karşı ’dünya 5’ten büyüktür’ diye haykırdık. Gazze’deki, Arakan’daki, Suriye’deki, Somali’deki, Bosna’daki katliamlara karşı gür bir ses verdik. Katliamları sadece gündeme getirmekle kalmadık, hesabının sorulmasını sağlayacak mekanizmaları da harekete geçirdik. Başkalarının ilgisizliğine aldırmadan kendi imkanlarımızla vicdanın sesi, mazlum coğrafyaların umudu olduk. Bugün dünyanın en çok insani yardım yapan ülkesi biziz. Milli davamız KKTC konusunda her zaman yüksek hassasiyetimizi koruduk” diye konuştu.

15 Temmuz gecesi sokağa çıkan vatandaşların ölümü öldürdüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ekonomisini büyüttükçe, IMF’den borç alan değil borç veren haline geldikçe, köprüler, tüneller, barajlar, havalimanları, yollar, hızlı tren hatları, eğitim, sağlık yatırımları ile ülkemiz sınıf atladıkça bize olan öfke ve tahammülsüzlük daha da kabardı. 2013 yılında ekonominin her alanında en yüksek rakamları yakaladığımız dönemde şer cephesi yeniden harekete geçti. Gezi kakışması ile istikrarımıza kastettiler, şehirlerimizi talan ettiler, demokrasimizi hedef aldılar. 17 - 25 Aralık’ta irademizi teslim almaya kalktılar. Ne yaptılarsa teslim olmadık. Milletin emanetini çiğnetmedik. Her zaman hakkın gücüne inandık. Milletimizin engin ferasetine güvendik. Cumhurbaşkanı seçilerek hainlerin planlarını başlarına çaldık. Hemen ardından emperyalistlerin beslemesi olan bölücü terör örgütlerinin düğmesine basıldı. 6-8 Ekim olaylarında 50 canımızı şehit verdik. Ömürlerinin baharında kalleşçe şehit edilenler bizdik. Yetmedi PKK ile DEAŞ ile FETÖ ile topyekun saldırıya geçtiler. İnsanımızı katlettiler, kardeşlerimize kastettiler. Hamdolsun yine muvaffak olamadılar. 15 Temmuz gecesi bu sefer tanklarla, toplarla, helikopterlerle, savaş uçakları ile üzerimize geldiler. Devletimizin silahları ile milletimizin canına kastettiler. Türk milleti kendilerine karşı geldiğinde de 251 kardeşimizi şehit ettiler. Bu ülkenin gördüğü en büyük ihaneti, yakın tarihin kaydettiği en cesur direnişle milletimiz ile birlikte başarısızlığa uğrattık. Biz 15 Temmuz gecesi çıplak elleriyle tankları durduranlarız. Sizleri kutluyorum. Siz o gece ölümü öldürdünüz. Biz gölgesini üzerimizden hiç eksik etmeyecek o al sancağın bekçileriyiz. Bu toprakları kanları ile yoğurarak vatan kılanlarız. Şehitler tepesini boş bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye’yi terör koridoruyla kuşatmaya çalışanların başlarını ezdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizi içeriden çökertemeyince sınırlarımızı terör koridoru ile kuşatmaya kalktılar. Kiralık katillerin başını inlerinde ezdik. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör koridorunu paramparça ettik. Sadece ülkemizin değil komşularımızın huzuru bizim meselemizdir. Ülkemizi hedef alan tüm planları nasıl kararlılıkla bozduysak, bundan sonra da aynı kararlılıkla bozacağız. İşte Cudi’de biz vardık, Gabar’da biz vardık, Tendürek’te biz vardık. Gerektiğinde Kandil’de biz vardık. İnlerine girdik ve bu teröristleri etkisiz hale getirdik" ifadelerini kullandı.