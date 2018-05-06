Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Seçim Manifestosunu açıkladı (2)

Yeni dönemde Türkiye’nin küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacağını vurgulayan Erdoğan, faiz, enflasyon ve cari açığın düşeceğini, dar gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün azalacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan Kongresi’nde partisinin seçim manifestosunu açıkladı.

"Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak"

Yeni dönemde Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağını vurgulayan Erdoğan, “Ahdim olsun ki; Türkiye küresel bir güç olarak dünya sahnesindeki yerini alacak. İhracattaki yükselişimiz hızlanarak devam edecek. Enerjide dışa bağımlılığımız büyük oranda azalacak. Yüksek teknolojili ürünlerde yerlilik oranı artacak. Yerli otomobil ve savunma sanayii alanındaki projelerimiz süratle hayata geçecek. Şehirlerimiz kültür sanat üreten kimlikli şehirler haline gelecek. Bölge ve sektör bazlı teşviklerle istihdam artışı sağlayacak yeni fabrikaların önü açılacak” ifadelerini kullandı.

"Faizler, enflasyon, cari açık düşecek"

Faizler, enflasyon ve cari açığı düşüreceklerini vurgulayan Erdoğan, “Ahdim olsun ki; Türk ekonomisi dış şoklara ve finansal saldırılara daha dirençli hale gelecek. Türkiye’nin yatırım cazibesi daha da yükselecek. Kanalistanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi büyük projeler mutlaka hayata geçecek. İstanbul’daki yeni havalimanımız bu yıl Cumhuriyet Bayramımızda hizmete girecek. Tarım ve hayvancılık teşvikleri daha etkin hale getirilerek, ülkemiz bu alanlarda hedeflerine uygun bir konuma çıkartılacak” şeklinde konuştu.

"Dar gelirli vatandaşlar üzerindeki vergi yükü düşecek"

Erdoğan, dar gelirli vatandaşların hayat standartlarının yükseleceğinin altını çizerek, “Ahdim olsun ki; vergi sistemi daha adil hale gelecek, dar gelirli vatandaşlar üzerindeki vergi yükü düşecek. Hantal bürokrasiden etkin bürokrasiye geçilmesiyle birlikte devlet kurumları arasındaki koordinasyon artacak, karar alma süreçleri hızlanacak. Daha icraatçı hale gelecek bakanlıklar, uzun vadeli planlamaların ve etkin politikaların aracı haline dönüşecek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak. Bütün bunları birlikte başaracağız. El birliğiyle Türkiye ekonomisini büyütecek ve dünyaya markalar sunacak küresel bir güç haline getireceğiz” diye konuştu.

"İmar barışıyla ülkemizin kangren olmuş bir sorununu kökten çözdük"

Vatandaşlara kamu kurumlarına olan borçlarını yeniden yapılandırma imkanı verildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Daha önceki yapılandırmalarda borçlarını ödeyememiş olanları da bu kapsama dahil ettik. Vergi ve sosyal güvenlik kurumu primleri konusundaki ihtilaflara, matrah artışı şartıyla uzlaşma yolunu açtık. Stok beyanıyla, vergi mükelleflerinin gerçek varlıklarıyla muhasebe kayıtlarını tutarlı hale getirdik. Asıl büyük müjdeyi emeklilerimize verdik. 12 milyon emeklimizin tamamına Ramazan ve Kurban bayramlarımızda biner lira ikramiye verme kararı alarak, kendilerine olan şükranlarımızı ifade ettik. İş yeri açan emeklilerimizin yüzde 15 destek primi yüklerini kaldırdık. İmar barışıyla ülkemizin kangren olmuş bir sorununu kökten çözdük. Ülkemizdeki bağımsız binaların yarısını oluşturan imarsız veya imara aykırı yapıların durumuna hukuki çözüm getirdik. Böylece kentsel dönüşüm ve planlı yapılaşma çalışmalarının önündeki engelleri kaldırmış olduk. Üniversitelere kayıt yaptırıp da çeşitli sebeplerle eğitim-öğretimine devam edemeyenlere bir fırsat daha verdik. İş hayatına yeni atılan 18-29 yaş arasındaki gençlerimize destek için, mevcut teşviklere ilave olarak, bir yıl boyunca Bağ-Kur primlerini de üstlendik. Yaşlılık aylığını yaklaşık iki kat artırarak 500 liraya çıkardık. Böylece, milletimizin her kesiminin derdine deva olmaya, devletimizle milletimizin arasında hiçbir ihtilaflı konu bırakmamaya çalıştık.”