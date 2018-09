Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Amerika'dan talep gelirse değerlendiririz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine, "Amerika tarafından bir talep gelirse değerlendiririz. Şu anda herhangi bir şey söz konusu değil" yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) tarafından hazırlanan af tasarısı ile ilgili olarak ise, "Konu ile ilgili olarak biz bazı açıklamaları duyduk fakat bizim bu konudaki temel ilkemiz şudur; af konusu eğer devlete karşı işleniyorsa, devletin bunu af yetkisi olabilir. Fakat şahıslara karşı işleniyorsa bunun af yetkisi devlette değildir. Ancak bunu affedebilecek merci o şahısların, mağdur insanların ta kendisidir. Biz o yetkiyi almayız. Düşünün bir ailede bir kişinin eşi öldürülmüş, kardeşi öldürülmüş. Öyle veya böyle. Devlet olarak biz bunu affedebilir miyiz. O yetki ancak o aileye aittir. Bunun dışında parasal suçlar, hırsızlık şu bu. Aynı şekilde affedebilir miyiz. Bu af ile ilgili talebin içeriği A'dan Z'ye arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaparlar, bakılır, atılabilecek adım varsa üzerinde durulur. Ama şu anda televizyonlarda konuşulanlara bakıldığı zaman bunlar genelde kişileri ilgilendiren bir konu. 164 bin kişi, bunların devletle alakası noktasında böyle devlete karşı işlenmiş bu sayıda bir suç söz konusu değil dediler. Gelsin görürüz, bakarız, üzerinde çalışırız, ona göre atılabilecek adımlar varsa atarız. Nereye kadar, ne kadarı ayrı bir konu" ifadelerini kullandı.

"Büyük mülteci akınını Türkiye'nin üstlenmesi kolay değil"

Rusya ile İdlip konusunda varılan mutabakatı da değerlendiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Düne kadar Rusya'dan gelen bir heyet bizim burada heyetlerimizle görüşmeler yaptılar. Bu görüşmelerin neticesinde detay çalışmalar üzerinde de duruldu. Bildiğiniz gibi bizim orada bir on maddelik metin ki bunları savunma bakanlarımız imzalamıştı. Bu metin üzerinde çalışmaları arkadaşlarımız detaylandırdılar. Biz orada böyle bir tarih verilmesi söz konusu oldu. Bu ağır silahların cinsleri vesaire bunlar bu arkadaşlarımız yapmış oldukları detay çalışmalarda gizli. En kısa zamanda inşallah en isabetli ne olacaksa bölgenin barışı için bu adımı atacağız. Mutluyuz çünkü 3.5 milyon insanın yaşadığı İdlib'te bütün bu siviller her an burayı nasıl terk edecekler. Terk ettikleri zaman gidecekleri yer neresi. Gidebilecekleri tek yer görünüyor Türkiye. Biz zaten 3.5 milyon insana ev sahipliği yapıyoruz. Şimdi yine böyle bir büyük mülteci akının Türkiye'nin üstlenmesi kolay değil. Onun için böyle bir barışın sağlanmış olması bizi de bölgeyi de rahatlatmış oldu. Temenni ederim ki bu süreci başarılı bir şeklide sürdürürüz."

"Böyle bir dayanışma içerisinde olmayı arzu ederiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde MHP ile ittifak ihtimalin sorulması üzerine, "Şu anda seçimlere süreç itibariyle bayağı uzun bir zaman var. Bu zaman dilimi içerisinde biz liderler olarak görüşme noktasında her zaman buna açığız. Sayın Genel Başkan'ın ifade ettiği gibi oradan görevlendirilecek olan bir arkadaşa karşı aynı şekilde ben de bizden, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı arkadaşımı, hatta genel başkan vekilimi de görevlendirdim. Onlar görüşmeleri kendi aralarında başlatacaklar. Burada da içerik nedir bunların bilinmesi lazım. AK Parti olarak tüm hedefimiz tüm belediyelerde seçime girmek üzere hazırlığımızı sürdürmektir. Ona göre hazır olmaktır. Şu anda biz Cumhur İttifakı noktasındaki hassasiyetimiz neyse, bundan sonra da aynı hassasiyeti koruruz. Böyle bir dayanışma içerisinde olmayı arzu ederiz. Bunun devamının ülkenin geleceği açısından faydalı olduğuna inanırız" dedi.

"Yeni havalimanının açılışını 29 Ekim'de yapacağız"

Yeni havalimanının açılışının erteleneceği iddialarını ise kesin bir dille yalanlayan Erdoğan, "Öyle bir şey yok. Biliyorsunuz dün oradaydım. Tekraren arkadaşlarımıza sordum. 29 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız. Ama oraya peyderpey oraya iniş kalkışlar olacak. İç hatlarda kaç uçak, dış hatlarda kaç uçak. Bunlar THY ile İGA arasında yapacağı görüşmeler çerçevesinde olacaktır. Şu anda bulunduğumuz Atatürk Havalimanı devreden çıkmayacak. Bir geçiş süreci var. 29 Ekim şu anda oranın açılış tarihidir. Test çalışmalarını TEKNOFEST'te falan yaptık. Daha önce bizzat oraya indik. Terminal binası hazır durumda, pist gayet güzel. Hatta beraber indiğimiz pilot arkadaşlar da pistin çok kaliteli olduğundan bahsetti. Tabii bu pistlerin sayısı da artacak, çalışmalar devam ediyor" şeklinde konuştu.