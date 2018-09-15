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Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan’a gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere beraberindeki heyetle birlikte Azerbaycan'a gitti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kafkas İslam Ordusu'nun teşkilinin ve Bakü'nün kurtuluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenecek törenlere katılmak üzere Azerbaycan'a gitti. Sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve bazı ilgililer uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da yer aldığı heyetle birlikte özel uçak TC-CAN ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye hareket etti. Resmi ziyarette Azerbaycan ile stratejik ilişkilerin ve işbirliğinin daha da ilerletilmesi için atılabilecek adımların da ele alınması bekleniyor.

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