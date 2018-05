Her şeyden önce bir dostluk projesi olarak görüyoruz” dedi.

Türkiye-Sırbistan İş Formu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç’in katılımıyla özel bir otelde gerçekleşti. Toplantıya iki liderin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile birlikte siyaset ve iş dünyasının önemli isimler katıldı.

Türkiye-Sırbistan İş formunda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Sırbistan bizim için dost, balkanlarda barış ve istikrar için ise kilit ülkedir. İkili ilişkilerimiz her alanda geliştirmek ve çok daha ileriye taşımak noktasında her iki ülkede de çok güçlü bir irade mevcuttur. Cumhurbaşkanı Sayın Vucic’in Türkiye ziyaretini işte bu iradenin anlamlı bir nişanesi olarak görüyorum. Konsey mekanizması sayesinde düzenli olarak gündemimizdeki konuları ilgili muhataplarıyla ele alacak, karara bağlayacak ve aldığımız kararların sonuçlarını değerlendirme fırsatı yakalayacağız. Bir noktaya özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bir yerde niyet varsa, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili münasebetlerin ilerletilmesi noktasında bilhassa da liderler düzeyinde gerçekten güçlü bir irade var. Son dönemdeki başarılarımız işte bu güçlü iradenin birer yansımasını oluşturuyor. Geldiğimiz seviye asla yeterli değil, iki ülke olarak işbirliğimizi daha da derinleştirmek, çeşitlendirmek, yeni alanlara teşvik etmek istiyoruz. Nitekim bu çabalarımız meyvelerini toplamaya başladık. Geçen yıl ikili ticaret hacmimiz ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktı. İnşallah bu rakamı kısa vadede 2 milyar dolara, daha sonrada 3 milyar dolar seviyesine taşımayı hedefliyoruz. Bu hedefi yakalayabilmek için hepimize bilhassa da siz iş adamlarımıza önemli görevler düşüyor” dedi.

“Halkbank Sırbistan’da 90 milyon avroluk sermaye ve 400 milyon avrodan fazla büyüklüğe ulaşacaktır”

Halkbank’ın Sırbistan’da sermaye artışına gittiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bankacılık sektöründe Halkbank Sırbistan’da gurur verici işlere imza atıyor. Geçen yıl ki ziyaretimiz sırasında Halkbank’ın Sırbistan’da sermaye artırımına gideceğinin sözünü vermiştik. Hamd olsun bu sözümüzü hayata geçirmeye başladık. 40 milyon avroluk sermaye artışının ilk 20 milyon avroluk bölümü şubat ayında gerçekleşti. Kalan 20 milyon avroluk sermaye artışı da inşallah önümüzdeki aylarda gerçekleşecek. Böylece Halkbank Sırbistan’da 90 milyon avroluk sermaye ve 400 milyon avrodan fazla büyüklüğe ulaşacaktır. Bu kritik adım Sırbistan’da yatırım yapmak isteyen firmalarımızın işlerini kolaylaştıracağı gibi ayrıca bir güven ortamı oluşturacaktır. Başarı hikayelerinin yazılmasında kıymetli dostum Vucic’in katkılarını memnuniyetle ifade etmek istiyorum“ şeklinde konuştu.

“Yapılan projeler bazı ülkeleri rahatsız ediyor, halbuki çalışsalar onların da olacak"

Ülkede yapılan yatırımlardan bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin alt yapısını tamamen güçlendiriyor, eksiklerimizi gideriyor ve gelecek asra damga vuracak projeleri hayata geçiriyoruz. Osmangazi ve Yavuz Sultan Selim Köprüleriyle Marmaray ve Avrasya Tünelinin açılışın tamamladık. Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsünün malum temellerini attık. İstanbul’da dünyanın en büyük havalimanının ilk etabını bu yıl sonuna doğru hizmete alıyoruz. 29 Cumhuriyet Bayramında açılışını yapacağız. Tabi bu havalimanın en önemli yanı yıllık yolcu kapasitesi 90 milyon olan bir havalimanını açıyoruz. 2023’te bu yolcu kapasitesi 150 milyona çıkacak. Şu anda havalimanı neredeyse bitti bitiyor. Bunlar tabi dünyada bazı ülkeler tarafından hazmedilemiyor, rahatsız oluyorlar. Halbuki çalışsalar onlarında olacak” dedi.

“24 Haziran’dan sonra yeni sistemle birlikte yatırım hamlelerine hızlandırarak sürdüreceğiz”

24 Haziran seçimleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Stratejik yatırımların teşvikiyle ilgili çok önemli 2 adım attık. Proje bazlı teşvik uygulaması kapsamında ilk etapta toplam yatırım tutarı 135 milyar lirayı bulan 23 projeye teşvik belgelerini bizzat verdik. Yatırım ortamının iyileştirilmesi konusundaki düzenlemelerle şirket kuruluşundan banka ipoteklerine kadar pek çok alanda yatırımcılara yeni kolaylıklar sağladık. Bu başarıların 2008 küresel finans krizine Irak ve Suriye’de yaşanan hadiselere, 2013 yılından bu yana neredeyse kesintisiz bir şekilde maruz kaldığımız saldırılara 15 Temmuz Darbe girişimine rağmen elde edildiğinin unutulmaması gerekiyor. İnşallah 24 Haziran seçimlerinden sonra yeni hükümet sistemimizin sağladığı imkanlarla bu yatırım hamlelerini hızlandırarak sürdüreceğiz. 24 Haziran’dan sonra geçeceğim Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle daha etkin karar alacak, bürokratik vesayetin engellemelerine maruz kalmadan bunları uygulama imkanı bulacağız. Böylece 2023 hedeflerimiz ile 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda daha süratli bir şekilde ilerleyeceğiz” diye konuştu.

“Belgrad-Saraybosna Otoyolu projesini dostluk projesi olarak görüyoruz”

Belgrad-Saraybosna otoyolu projesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizin de katkılarıyla Belgrad-Saraybosna Otoyolu projesini bölgesel ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesini sağlayacak. Her şeyden önce bir dostluk projesi olarak görüyoruz. İlgili makamlarımız muhataplarıyla birlikte teknik çalışmalarını sürdürüyorlar. Ben de gerek Başbakanımız, gerek ulaştırma bakanımız kendileriyle bu çalışmaları sürekli olarak devam ettiriyoruz. Bu proje inşallah kısa sürede hayata geçtiğinde, bölgesel barışa da çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Tabi bu konuda bir mutabakat muhtırasının imzalanması da ayrıca anlamlı ve önemlidir. Sırbistan’la sağlamış olduğumuz vizyon birliğini bölge için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Ortak geçmişi ve pek çok ortak özelliği paylaştığımız Sırbistan’la şimdide küresel iş dünyasında ortak olmak için yola çıkıyoruz” şeklinde konuştu.