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26 Şubat 2018 14:20

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi Sarayı’na gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı’na gitmek üzere Kısıklı’daki evinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beylerbeyi Sarayı’na gitti

26 Şubat 2018 14:20

Erdoğan, çıkışı sırasında konvoyunu durdurarak, minik bir kız çocuğu ile sohbet etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 13.50 sıralarında Beylerbeyi Sarayı’nda gerçekleştireceği bazı görüşmeler için Üsküdar Kısıklı’da bulunan evinden ayrıldı. Bu sırada konvoyunu durduran Erdoğan, komşusu olduğu öğrenilen minik bir kız çocuğu ile sohbet etti. Kız çocuğuna hediye veren Erdoğan, daha sonra tekrar Beylerbeyi Sarayı’na doğru hareket etti.


Bu sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum günü nedeniyle bir vatandaşın da çiçek gönderdiği görüldü. Emra Alaş isimli vatandaş, çiçeği Cumhurbaşkanlığı konutunun korumalarına teslim etti.




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