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24 Haziran 2018 13:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyunu Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

24 Haziran 2018 13:45

Erdoğan, "Bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oyunu Üsküdar’da bulunan Saffet Çebi Ortaokulu’nda kullandı. Erdoğan’ın gelişi öncesi okulda geniş güvenlik önemleri alındı. Erdoğan’ın oy kullanacağı okula önce damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak geldi. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Saffet Çebi Ortakolu’na geldi. Erdoğan çiftine torunları Ahmet Akif, Ömer Tayyip ve Emine Mahinur da eşlik etti. Vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Erdoğan, sandık görevlileri ile selamlaştıktan sonra oy pusulasını alarak 3275 nolu sandıkta oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy zarfını torunu Ahmet Akif ve Ömer Tayyip, eşi Emine Erdoğan’ın oy zarfını ise diğer torunu Emine Mahinur sandığa attı.


Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Katılım iyi görünüyor. Türkiye genelinde de aldığım bilgiler bunu gösteriyor. Dünyada en gelişmiş ülkelerde bile yüzde 30’lara kadar düşen katılımın olduğu seçimlerde, Türkiye bunların hepsini aşmış vaziyette. Son seçimlerde yüzde 85’i aşan katılımın Türkiye’deki demokrasinin, demokratik olgunlaşmanın ne denli ileride olduğunu gösteriyor. Bu seçimin bir başka özelliği var. Bu seçimle beraber Türkiye adeta bir demokratik devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimizi ilk defa bizlere nasip oluyor. Başkanlık sistemi ile birlikte artık Türkiye muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı yükseltiyor. Bu çıtanın yükselişiyle birlikte ülkemiz inşallah bundan sonraki süreci bürokratik oligarşiye hiç takılmadan rahat şekilde sürdürecektir. Tüm vatandaşlarımın katılımın yüksek olmasının bir hassasiyet olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanma sürecinde Türkiye genelinde şimdiye kadar ciddi bir sıkıntı olmadığını da kaydetti.


Erdoğan, gazetecilerin soruları üzerine seçim sonuçlarının bölümünü İstanbul’da takip edeceğini, ardından Ankara’ya gideceğini vurguladı.




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