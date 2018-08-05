Diğer
Kategoriler
05 Ağustos 2018 17:27

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Çamlıca Camii’nde yaklaşık 2 saat incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu

05 Ağustos 2018 17:27


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı’daki konutundan Çamlıca Tepesi’ne geçti. Burada yapımı devam eden Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulunan Erdoğan’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından Erdoğan, caminin yapımında çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Erdoğan’ın camideki incelemeleri süresince yoğun güvenlik önlemleri alındığı görüldü. Hava savunma füzesi ile de önlem alındığı görülürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından Kısıklı’daki konutuna geçti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç