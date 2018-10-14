Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda açılması beklenen Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda açılması beklenen Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılmasının ardından yeni yapılan Çamlıca-Libadiye karayolu tünelinden geçerek önümüzdeki aylarda açılması beklenen Çamlıca Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 30 dakika boyunca camide incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.