İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda açılması beklenen Çamlıca Camii’nde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önümüzdeki aylarda açılması beklenen Çamlıca Camii'nde incelemelerde bulundu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılmasının ardından yeni yapılan Çamlıca-Libadiye karayolu tünelinden geçerek önümüzdeki aylarda açılması beklenen Çamlıca Camii'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 30 dakika boyunca camide incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Cami çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışanlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.