Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Cemal Kaşıkçı olayını Salı günü daha farklı anlatacağım"

Böyle sıradan atılan bazı adımlarla değil, tüm çıplaklığı ile. 15 Kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı. Bunlar bütün detayları ile açıklanmalı. Bunları Salı günü çok daha farklı anlatacağım” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar-Çekmeköy metro hattı açılışında halka hitap ediyor. Üsküdar-Çekmeköy metro hattının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemize yönelik saldırıların şiddeti artıyor. En son Cemal Kaşıkçı olayındaki hassasiyetle biz kararlıyız dedik, bunu meydana çıkaracağız dedik. Bu konu ile ilgili çıkarımları inşallah Salı günü grup toplantısında detaylı anlatacağım. Çünkü burada adaleti arıyoruz. Bu tüm çıplaklığı ile ortaya çıkacak. Böyle sıradan atılan bazı adımlarla değil, tüm çıplaklığı ile. 15 kişi buraya niye geldi, 18 kişi niye tutuklandı. Bunlar bütün detayları ile açıklanmalı. Bunları Salı günü çok daha farklı anlatacağım” dedi.