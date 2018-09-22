Cumhurbaşkanı Erdoğan çocuk yuvasını ziyaret ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da çocuk evleri Sitesini ziyaret ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST ziyaretinin ardından 3. havalimanından ayrılarak helikopterle Kasımpaşa'ya geldi. Helikopterden inen Erdoğan, Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ediyor. Ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan eşlik etti. Çocuk Evleri Sitesinin önüne gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.