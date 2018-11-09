Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Namazın ardından bir süre vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne yürüyerek girdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak üzere Kısıklı'daki konutundan çıkarak Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'ne geldi. Erdoğan'a Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan eşlik etti. Burada beraberindekilerle birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla sohbet etti. Camiden çıkan Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne yürüyerek girdi.