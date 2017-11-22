Toplantısının sonunda ülke temsilcileriyle aile fotoğrafı çektiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, “Geçen gidişimde Dağlık Karabağ’ı konuşmuştuk ve bununla ilgili olarak sayın Putin elinden gelen ne varsa onu yapmaya gayret ettiğini söylemişti. Bugün de yine 3’lü bir görüşme olduğu için fırsat bulmam halinde tekrar gündeme getiririm. Çünkü Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemizdir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi’nin (İSEDAK) 33. Toplantısına katıldı. Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonunda toplantıya katılan ülkelerin temsilcileriyle aile fotoğrafı çektirdi.

Aile fotoğrafının ardından basın mensupları Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Rusya lideri Putin ile yapacağınız görüşmede Dağlık Karabağ gündeminizde olacak mı?” sorusunu yöneltti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçen gidişimde Dağlık Karabağ’ı konuşmuştuk ve bununla ilgili olarak sayın Putin elinden gelen ne varsa onu yapmaya gayret ettiğini söylemişti. Ben 5 reyon meselesinde daha hassas olmalarını ve - çünkü artık süre neredeyse 30 yıla doğru gidiyor. Artık bu işi yine bu bölgede çözecek güç Rusya’dır- bu konuda Sayın Putin’e hassasiyetinizi özellikle bekliyorum demiştim. Bugün de yine 3’lü bir görüşme olduğu için fırsat bulmam halinde tekrar gündeme getiririm. Çünkü Dağlık Karabağ meselesi bizim de hususi meselemizdir” şeklinde konuştu.