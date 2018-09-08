Cumhurbaşkanı Erdoğan, danışmanı Sefer Turan’ın kızının nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanı Sefer Turan’ın kızı Zeynep Turan ile Doğukan Sever, Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsündeki Kültür Merkezinde düzenlenen törenle dünya evine girdi. Nikah törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ile birlikte katılarak nikah şahidi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal’ın kıydığı nikahta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da nikah şahitliği yaptı. Nikah töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan evlilik cüzdanının gelin Zeynep Turan’a teslim etti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Teknik Üniversitesi kampüsünden ayrıldı.