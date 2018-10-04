Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Dünya 5'ten büyüktür, hele hele birden daha da büyüktür”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “BM'de 5 daimi üye dönemi geçti. Bu ikinci dünya savaşının şartlarıydı. Aynı şartları yaşamıyoruz. Yeni bir dönüşüm ve değişime gitme zamanıdır. Yeni değişim dönüşümde dünyada BM 193 üye var. Bu üyelerin içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir BM oluşmalıdır. Bu oluşmazsa 5 tane üye dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez. Onun için ben dünya 5'ten büyüktür diyorum. Hele hele birden daha da büyüktür” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Worl Forumu'nun kapanışında yaptığı konuşmada, BM'nin yapısına değinerek, “BM adalet arayışının üründür. BM adalet arayışının tesisi olsun diye kurulmasına rağmen şu an itibariyle BM ne yazık ki adalet arayışına bir cevap oluşturamadı. Dünyanın değişik yerlerinde BM gayretleri var. BM Güvenlik Konseyi'nden çıkan kararlar var. Gördüğümüz gibi kararlarda alınan netice yok. Afganistan'ın hali ortada, Suriye'nin, Yemen'in, arakan hali ortada. Bütün bunlara rağmen şu an itibariyle BM maalesef bir şey yapamıyor. Hepsinden önce Kıbrıs ortada. Kıbrıs çözülemedi. Birçok girişimler yapıldı. Özellikle çok kararlı bir adımı biz yine orada BM görüşmeler yaparak attık. Sayın rahmetli Kofi Annan'la adım attık ve yoğun çalışmalar oldu. İsviçre'de çalışmalar yaptık herhangi bir netice alınamadığı gibi alınan kararın tam aksi bir netice çıkmasına rağmen güney Kıbrıs tam tersi referandum kararı vermiştir. AB'ye almayacağız demelerine rağmen aldılar ve Kuzey Kıbrıs'ı dışarıda bıraktılar. Bu BM'nin itibarının kaybına neden oluyor. O dönemin Amerika başkanı Bush idi, bush tabi bir talimat verdi, dedi ki bu işi sen çözeceksin. Sana bu görevi veriyorum. Bir netice alamadık. Ondan sonra başkanlar çözemedi. Şimdi durum aynı devam ediyor. Birçok zirveler yapıldı. Maalesef hep beklenen Türkiye'den bu şekilde çözüme ulaşmaz” dedi.

“Afganistan, Suriye, yemen çözüme kavuşamadı”

“Aynı şeyi diğerlerinde görüyoruz. Afganistan, Suriye, yemen çözüme kavuşamadı” diyen Erdoğan, “Her yerde adalet sistemi çökmüş. Bir İsrail Filistin meselesi çözüme kavuşamıyor. Çünkü niye İsrail'in aleyhinde alınmış kararlar var ama bu kararların uygulanabilirliği yok. İsrail kabul etmedikten sonra, ona uymadıktan sonra ona kimse bir şey söylemiyor. 5 tane üye var. Bir tanesi hayır diyorsa mesele bitmiştir. İsrail ilgili ABD İsrail'in aleyhine olan karar evet demesi mümkün değil. Ondan dolayı netice onların lehine oluyor” dedi.

“5 daimi üye dönemi geçti. Bu ikinci dünya savaşının şartlarıydı. Aynı şartları yaşamıyoruz” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Yeni bir dönüşüm ve değişime gitme zamanıdır. Yeni değişim dönüşümde dünyada BM 193 üye var. Bu üyelerin içinde yer alacağı dönüşümlü olarak daimi üye sıfatını kazanacağı bir BM oluşmalıdır. Bu oluşmazsa 5 tane üye dudakları arasında bu dünyada adalet tesis edilemez. Onun için ben dünya 5 ten büyüktür diyorum. Birden kesinlikle büyüktür. Şu anda yapılan uygulamalar böyle değil. Ama BM güvenlik konseyinde dünya temsil ediliyor mu? Hayır. Temsil edilen ülkelerin kıtalar dağılımına baktığımız zaman hayır. Bütün dünyanın temsil edildiği güvenlik konseyi olmalıdır. Asya, Afrika, 7 kıtanın yer aldığı bir BM Güvenlik Konseyi olması lazım. Bunu biz başarmalıyız. Bunu dünyada siyasiler başaracak. Bu 5 daimi üyenin işen gelir mi? Öyleyse BM Genel Kurulunda bunu tartışmamız lazım. Bunu dünyada tamamen akıllara yerleştirmemiz lazım. Algı çalışmaları yapılması lazım. Adımı ona göre atmamız lazım. Çünkü dünya 1 ve 2. Dünya savaşı dünyası değil” şeklinde konuştu.