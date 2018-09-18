Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Elinde satırla dolaşan değil, bilgisayarı ile dolaşan gençlik”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesinde düzenlenen eğitim öğretim yılı açılış töreninde, “Tüm Türkiye'de elinde satırla dolaşan gençlik değil, elinde bilgisayarı ile kitabı ile kalemi ile dolaşan bir gençlik olarak sizleri görüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabataş Lisesi'nde düzenlenen 2018-2019 eğitim öğretim yılı açılış törenine katıldı.

“Sizleri elinde satırla dolaşan değil, bilgisayarı ile kitabı ile kalemi ile dolaşan bir gençlik olarak görüyorum”

Törende konuşan Cumhurbaşkanı eğitimde yapılan reformları anlatarak, “Biz göreve geldiğimizde Türkiye'de öğretmen sayımız 526 bin idi. Geçtiğimiz 16 yılda 605 bin 450 yeni öğretmen ataması yaparak bu rakamı 920 bin üzerine çıkardık. Niye. Çünkü öğretmen olmadan, hele hele vasıflı öğretmen olmadan vasıflı gençlik yetiştiremezsiniz. Hocam derdi ki ‘bir gün bir öğrencim bir mektup yazdı bana. İlmin, feyzin bereketin kaynağı olan hocam'. Başlangıç bu. Bu kadar kibar öğrenci öğretmenine mektup yazıyor. Bu tabii öğrenci öğretmen ilişkisini kurması bakımından çok çok önemli. Tüm Türkiye'de elinde satırla dolaşan gençlik değil, elinde bilgisayarı ile kitabı ile kalemi ile dolaşan bir gençlik olarak sizleri görüyorum. Yeniden büyük Türkiye imarında sizlerin hamuru, sizlerin bu noktada bir nakkaş bir mimar özelliği içinde oradaki harcı çok büyük fark tesis edecek” diye konuştu.

“Türkiye ilim noktasında bir yokluklar ülkesi olmayacak”

Kendi öğrencilik döneminde yaşanan sıkıntıları hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz kırtasiye dükkanlarında sırada beklerdik bir hafta. Kitap alabilmek için. Bunları yaşadığımız için ben yaşadıklarımı anlatıyorum. Kırtasiyeye kitap gelmiyordu ki. Defter kalem gelmiyordu ki. Bir hafta sonraya sipariş vermiş dükkan sahibi ancak temin ediyordu. Şimdi biz sıraların üzerine devlet olarak kitapları koyacağız dedik. Siz teksir notunu bilir misiniz? Biz teksir kağıtları ile ders çalıştık. Bu saman kağıdı. Bu saman kağıdı da garip bir makinada basılır. Mürekkebi dağılır garip bir şey. Biz bunu abilerimizde paramızla satın almak isterdik, onlar da vermezlerdi bize. Bu şartlarda okuduk. O zaman mecburen öğretmenimiz ders anlatacak biz de not alacaktık. Biz bunu yaşadık ama öğrencilerimizin bunu yaşamasını istemiyoruz. Dedik ki birinci hamur kağıttan kitapları hazırlayacağız. Bazıları provoke etmek istedi. Dediler ki ‘basmıyoruz'. Bu sefer Milli Eğitim Bakanlığımız seferberlik ilan etti. Yine bu yıl sıralara bu kitapları yetiştirdik. Türkiye artık inşallah bu noktalarda, hele hele ilim noktasında bir yokluklar ülkesi olmayacak” şeklinde konuştu.

Dünyada sıra dışı eğitim modellerinin tartışıldığı bu günler de Türkiye'nin de farklı projeleri gündeme alması gerektiğini savunan Erdoğan, “Eğitim öğretim sistemimizin çocuklara öz güven duygusu kazandıracak, pergelin bir ayağını değerlerimize ve ülkemize sabitleyip, diğer ayağı ile tüm dünyayı dolaşacak şekilde inşa etmeliyiz. Çocuklarımız belli kalıplara göre formatlamak yerine, Allah'ın ona lütfu olan özelliklerini keşfettirecek şekilde evlatlarımıza yaklaşmalıyız. Bugün sınıflarda temel sorun dikkat ve konsantrasyon eksikliği. Evlatlarımızın çoğu bedenen sınıftalar, zihnen başka yerdeler. Çok ciddi bir uluslararası kuşatma altındayız. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bu durumu değiştirecek öğrencilerimizin sınıfa derse ilgisini en üst düzeye çıkaracak yenilikleri uygulamaya koymalıyız” ifadelerini kullandı.