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28 Kasım 2017 12:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Haktan Dişli’nin nikah törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan, Sırmagrup Yönetim Kurulu Başkanı Davut Dişli’nin oğlu Emir Haktan Dişli’nin nikah törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emir Haktan Dişli’nin nikah törenine katıldı

28 Kasım 2017 12:04


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ilk kez bir nikah töreninde baba-oğul birlikte şahitlik yaparak bir ilke imza attılar. Nikahı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal kıyarken dünya evine girmenin mutluluğunu yaşayan Emir Haktan Dişli ve Dilaya Geyik, evlilik cüzdanını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldı.


Çifte ömür boyu mutluluk dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Sizlerin yanı sıra biz de fahri şahitler olarak nikaha şahitlik etmiş bulunuyoruz. Her iki gencimize, Allah’tan iki cihan saadeti diliyoruz. Her iki aileye Rabbim yavrularının acısını göstermesin. En kötü günleri inşallah bugün gibi olsun. Aynı yastıkta kocayın. Evlilik çok uzun bir yol. İyi günler var, kötü günler var. Mutluluklar malum paylaştıkça çoğalır. Kötü günler de olur. orada da sabredersek, Allah o kötü günlerde mutluluğa döndürür. Benim bir nasihatım var biliyorsun değil mi?” dedi. Erdoğan, damat Emir Haktan Dişli’ye dönerek “Bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur dengi olur, dört olur bereket olur, gerisi Allah kerim” diyerek salondan büyük alkış aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: “Güçlü milletler, güçlü ailelerden oluşur. Ve bizim de iki tane nitelikli gencimiz var. Bu nitelikli iki gencimizle inşallah Türk Millerini daha güçlü hale getirmemiz lazım. Şu anda 80 milyondayız ve nüfusumuzu daha da artırmamız lazım. Genç, dinamik bir millet olursak ekonomimiz de o denli güçlü olur.”


Yaklaşık iki bin davetlinin ağırlandığı törende geceye, siyaset, sosyete, spor ve iş dünyasından birçok tanıdık isim katıldı. Nikah töreninin ardından Rizeli olan Davut Dişli ve oğulları sahneye çıkarak halk oyunları ekipleriyle birlikte horon yaptı. Daha sonra sahneye Ebru Gündeş çıkarak iki saat boyunca şarkılarıyla davetlileri coşturdu.




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