Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En büyük sorun müttefiklerimiz himayesinde büyüyen terör bataklığı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Suriye'de zulmün sona erdirilmesi için gayret sarf etmeyi sürdüreceğini belirterek, "Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Zirvesi'ne katılmak üzere için ABD'ye gitti. ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, ziyarete ilişkin bilgiler verdi.

“Suriye'de en büyük sorun müttefiklerimiz himayesinde büyüyen terör bataklığı”

Birleşmiş Milletler Zirvesi'ndeki konuşmasında insani krizlere dikkat çekeceğini vurgulayan Erdoğan, “Vicdanları derinden yaralayan bu sorunlara çözüm bulunması için çağrıda bulunacağım. Suriye'deki gelişmeler dikkat çekeceğiz. Suriye krizinin üzerinden 7 yılı aşkın süre geçti. Hiçbir ülke Türkiye kadar büyük bir sorumluluk almadı. Bizim kadar da bedel ödemedi. Suriyeli kardeşlerimizin sorunlarını gündeme getirmek, bu zulmün sona erdirilmesi için gayret sarf etmek bizim insani sorumluluğumuzdur. Suriye'nin geleceği için en büyük sorun, Fırat'ın doğusunda kimi müttefiklerimizin himayesinde büyüyen terör bataklığıdır” diye konuştu.

"Şu anda içeriğinde neler var bilemiyoruz"

İran'da yaşanan terör eylemi ile ilgili olarak, “Şu anda içeriğinde neler var bilemiyoruz ama dün akşam itibariyle 29 kişinin öldüğü, yaralıların sayısının fazla olduğu bir durum. Bölgedeki hassasiyetler daha da artıyor. Bir taraftan Suriye krizinin siyasi çözümü yolunda adımlar atılırken, bu bataklığın kurutulması için de gerekenler yapılmalı. İran yönetimine geçmiş olsun derken, İran halkının başı sağ olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

New York'ta ekonomik anlamda temaslarda bulunacaklarına da dikkat çeken Erdoğan, “ABD'li yatırımcılarla bir araya geleceğiz. Türkiye'deki Amerikalı yatırımcılarla görüşmeleri yaptık ve çok etraflıca konuları ele aldık. Şimdi de Amerika'da bunun bir başka katılımını gerçekleştireceğiz. Medya kuruluşları temsilcileri ile kanaat önderleri ile, Amerika'daki Türk ve Müslüman toplum temsilcileri ile istişarelerimiz olacak” şeklinde konuştu.

"Almanya ile önceliğimiz son birkaç yıldır yaşanan dönemin tamamen geride bırakılması"

Amerika temaslarının ardından Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'ın davetlisi olarak bu ülkeye gideceğini belirten Erdoğan, “Sayın Steinmeier'ın önerisi ile ziyaretim devlet ziyareti niteliğinde olacaktır. Kendilerine bu davetten ötürü teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. Bu Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemi akabinde yurt dışına yapacağımız ilk devlet ziyareti olacaktır. Almanya'da sayın Steinmeier'ın yanı sıra Şansölye Angela Merkel ile bir araya geleceğiz. Türkiye'de yatırımları bulunan büyük Alman firmalarının üst düzey yöneticilerini kabul edeceğiz. Köln'e geçerek Almanya'nın en büyük camisini ziyaret ederek, resmi açılışını yapacağız. Almanya ziyaretim sırasında öncelikli gündemimiz siyasi ilişkilerimizde son birkaç yıldır yaşanan dönemin tamamen geride bırakılması olacaktır” diye konuştu.

"PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele beklentimizi de paylaşacağım"

Almanya'dan Türkiye' nin AB'ye tam üyeliği, gümrük birliğinin genişletilmesi ve vize serbestisi sürecinde yapıcı rol üstlenmesini beklediklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Almanya ile yakın bir diyaloğumuz, telefon diplomasisi ile bugüne kadar sürmüştür. Bizler bu istişareleri önümüzdeki dönemde de devam ettireceğiz. Almanya'nın özellikle insani meseleler karşısında gösterdiği duyarlılığı takdirle karşılıyoruz. Bir diğer husus Avrupa'da artış gösteren ırkçılık, İslam karşıtlığı ve yabancı düşmanlığıdır. Alman toplumu içerisinde geniş çoğunluğun ırkçılığı reddeden tavrını takdirle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanı Steinmeier'ın farklılıklara saygıyı öne çıkaran yaklaşımını doğru buluyoruz. Sayın Merkel'in de ırkçı eğilimlere karşı kararlı duruş ortaya koyduğunu memnuniyetle görüyoruz. Ziyaret sırasında PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı daha etkin mücadele beklentimizi de paylaşacağım. Terörizm ile mücadelede işbirliği geliştirmeye hazır olduğumuzu vurgulayacağım”