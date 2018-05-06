Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sınır ötesi operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 bin 415 olduğunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul 6. Olağan İl Kongresi öncesi salon önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.

Kongrede manifestonun açıklanacağını vurgulayan Erdoğan, “Manifestomuz ile birlikte inşallah başkanlık sisteminin geleceğini ortaya koyacağız. Ardından da seçim beyannamemizde neler yaptık, neler yapacağız bunları Ankara’da açıklayacağız. Zaten biliyorsunuz fakat yaptıklarınız yaşadıklarınızdır. Bir de yapacaklarımız var. Bunları da merak ediyorsunuz. 24 Haziran’da Türkiye’de yeni bir dönemin başlangıcını birlikte gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Türkiye’yi bölmek isteyenlere en büyük şamarın 24 Haziran’da vurulacağını söyleyen Erdoğan, “Bunun adı Osmanlı tokadı olacak. Zira bizi bölemeyecekler, topraklarımızı parçalayamayacaklar. Milletimiz tek millet, bayrağımız tek bayrak, vatanımız tek vatan. Bazıları bölme gayretine falan girdiler. Neyi bölüyorsunuz. Ne oldu. Cudi’de, Gabar’da, Tendürek’te F16 olduk tepelerine bindik. Şu anda teröristlerden etkisiz hale getirilenlerin son sayısı 4 bin 415’e geldi. Ne oldu Cerablus’a indik, Afrin’e indik. Eğer siz bu toprakları taciz ederseniz oradayız. Sınır ötesine geçtik çünkü rahat durmadılar” şeklinde konuştu.