Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Filistin, Kudüs, Gazze sahipsiz değildir”

Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısının kapanış konuşmasında, “"Filistin sahipsiz değildir, Kudüs sahipsiz değildir, Gazze sahipsiz değildir. Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum. İslam ümmeti tek ses olmadığı sürece dünyanın her köşesinde Müslümanlara zulmedilmeye devam edilecektir" dedi.

Zirvede ABD’nin hukuk dışı adımını ele aldıklarını belirten Erdoğan, "Kabul ettiğimiz ortak bildiriyle ABD’nin bu gayrimeşru adımına karşı, ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail’in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha telin ettik" şeklinde konuştu.