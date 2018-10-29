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Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanı açılışında elektrikli araç sürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının açılışında terminal içerisinde ulaşımı sağlayan elektrikli aracı sürdü.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni havalimanının açılışı için eşi Emine Erdoğan ile birlikte terminal binasına geldi. Terminal içerisinde ulaşımı sağlayacak olan elektrikli aracın direksiyonuna geçen Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile THY kontuarına ulaştı. THY görevlilerinden temsili uçuş kartı alan Erdoğan, ardından törenin yapılacağı alana geçti. Erdoğan'a törene katılan dünya liderleri de eşlik etti.

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