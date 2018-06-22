Telefonla niye bu tehditleri yapıyorsun. Kandil’in tepesinde durmakla bu iş olmaz. Artık bu işler geçmişte kaldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un ilçelerini kapsayan miting programında ikinci durağı Maltepe oldu. Maltepe Merkez Camii’nde cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Maltepe Meydanı’nda toplanan binlerce kişiye seslendi. Vatandaşlara "Pazara hazır mıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin bu aşkınız var ya Allah’ın izniyle pazar günü bu muhalefeti sandığa gömeceğiz. Bunlardan bu ülkeye bir şey olur mu? Bunlarda yalan var talan var, hakaret iftira var. Size gelirlerle yaptığınız ne var diye sorun. Yerli ve milli otomobil diyorum. Bay Muharrem ’ne işin var yerliyle bunlar yirmi yıl geriden geliyor’ diyor. Ben elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Bunun dünyadan haberi yok. Devletin memuruna küfretsin. Dinlediniz mi nasıl küfrettiğini dinlediniz mi? Ne diyor’ montaj’ diyor. Sevsinler senin montajını. Her şey ortada. Cibiliyetin bu senin. Genel Başkanı da öyle değil mi? Akşam yalan sabah yalan. Yalancının mumu, pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak" şeklinde konuştu.

Kendilerinin fiilinin ulaştığı yere muhalefet partilerinin hayallerinin ulaşamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yavuz Sultan Köprüsü’nü yaptık. ’Özal’ın yaptığı, Demirel’in yaptığı bayramda bedava bu niye değil diyor.’ Ücretsiz olandan geç ne işin var senin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde. Kaynakları çeşitlendiriyoruz. Ağır vasıtalar diğer köprülerden geçmesin diye bu adımı attık. Sen ne yaptın senden önceki CHP’liler ne yaptı. Bunlarda marifet iltifata tabii diye bir anlayış yok. Bunlar hakkı teslim etmezler" diye konuştu.

"Dürüst ol, yalan söyleme ihtiyaç neyse o yapılır"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu eleştiren Erdoğan, "Bay Kemal, ne kadar öğretmen varsa hepsini atayacağım’ diyor. Dürüst ol. Yalan söyleme ihtiyaç neyse o yapılır. İhtiyacın dışında yapacağım derse yalan. Bunların meslekleri yalan. Dershanesindeki öğretmenin SSK primini ödemeyenden Cumhurbaşkanı adayı olur mu. Bay Kemal, Bay Muharrem’e pazardan sonra ne diyecek? ’Git bakalım Muharrem git’ diyecek. Başından kovmak için aday yaptı" şeklinde konuştu.

İstanbul’da iki şehir hastanesi yapacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adaylardan bir tanesi bayan. Ne gerek var şehir hastanesine diyor. Parayı üretemezsen ödeyemezsin. Bir ürettik. Bak hanımefendi şunu öğren yapacağı bir şey yok da. IMF’ye biz geldiğimizde borcumuz 23,5 milyar dolardı. Bunu sıfırladık. Sen bunları yapacak kapasiteye sahip değilsin" ifadelerini kullandı.

"CHP demek kirlilik demek, yolsuzluk demektir"

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CHP döneminden aldıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çöp yığınları vardı. Susuzluk vardı. CHP demek susuzluk demek. CHP demek kirlilik demek, yolsuzluk demektir. İSKİ yolsuzluğunu hatırlayın. Şimdi Maltepe Belediyesinin bir tane elemanı içerideymiş. Başkan yardımcısı. MLKP’den dolayı. Yani terör. Terör örgütü mensupları Maltepe’yi yönetiyor hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bunlara oy mu verecek. Artık gereğini pazar günü yapmanız lazım. Süre olarak 10 yıla mahkum olmuş şu an içeride, Hale bak Maltepe’yi kimler yönetiyor" ifadelerini kullandı.

HDP’nin Selahattin Demirtaş’ı aday göstermesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir parti aday gösteriyor. Malum bir partini terör örgütün arkasında olduğu 7 Haziran seçimlerinde Kürt kardeşlerime sokağa dedi. Diyarbakır’da 53 Kürt kardeşimi bunlar öldürdü. Bu adam şu anda cumhurbaşkanı adayı neymiş mahkum olmaması gerekirmiş. Bay Kemal bunu savunuyor. YSK bunda vicdanlı davranmamış, böyle bir yanlış yapmışsa, aynı yanlışı biz yapacak mıyız? CHP’nin adayı Edirne’de bunu makamında ziyaret ediyor. HDP’nin adayını oraya gidip ziyaret ediyor. Oradan icazet alıp oy koparabilir miyim? Bunun hesabı içinde" dedi.

Muhalefeti TİKA ile ilgili sözleriyle de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TİKA mika diyor. Çıkmış bir tanesi AFAD’ı satacağım diyor MİT’i de satacağım diyor. Bir tanesi bütün kimde ne araba varsa hepsini satacağım diyor. Bunlar ne kadar zavallı. TİKA denen denen örgütün neye yaradığını sorsan bilmez. Bütün yatırımlarımızı organize eden Türkiye’nin iftiharı" diye konuştu.

"AK Parti ne aldatan ne aldanan olur"

Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmanın hedefleri olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Atatürk sağ olsa önce bunları mezara gömerdi. Çünkü bunlar yalancı. AK Parti ne aldatan ne aldanan olur" dedi.

Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz bunların inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Afrin’e giriyoruz. Cerablus’a giriyoruz. Bay Muharrem ’Kandil’e bunlar giremez. Amerika’dan İran’dan izin aldı mı?’ diyor. Sen Erdoğan’ı tanımamışsın. Afrin’e girdik. 4 bin 700’e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus’ta 3 bini aşkın DEAŞ’lıyı derdest ettik. Irak’da PKK’yı kovalıyoruz. Birinci operasyonda 20 uçakla yaptık. 10 önemli noktayı vurduk. İkinci operasyonda bunların lider kadroları toplantı halindeyken uçaklarımız o toplantı olduğu yeri vurdu. 35 teröristi etkisiz hale getirdik. Kimseden izin aldık mı göbeğimizi kendimiz kestik Münbiç’ten teröristleri çıkartın dedik. Çıkartmazsanız bir gereğini yaparız dedik. Zırhlı taşıyıcılarımız Münbiç’e girdi mi? Şu anda Münbiç’e Türkiye’deki Arap kardeşlerimiz yerleşmeye başladı. Afrin, Cerablus’a 200 bin kardeşimiz geri döndü. Bu sayı daha da artacak. Hepsi evlerine dönmeyi arzu ediyor" şeklinde konuştu.

"Ulan terbiyesiz sıkıysa gel şehir merkezine"

Terörle mücadelenin sonuna kadar süreceğini belirten Erdoğan, "HDP Güneydoğu’da partimizin il ve ilçe başkanlarını tehdide başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gel şehir merkezine. Telefonla niye bu tehditleri yapıyorsun. Kandil’in tepesinde durmakla bu iş olmaz. Artık bu işler geçmişte kaldı. Suruç’ta bir adım attınız. Attığınız adımın bedelini çok daha ağır ödeyeceksiniz. O PKK’nın paçavralarını elinde tutan katil şu anda içeride. Bizim PKK ile mücadelemiz çok daha kararlı gidecek. FETÖ ile mücadelemiz çok daha kararlı olacak. Bay Kemal’e sorun terörle mücadelede, FETÖ ile mücadelede bir açıklamanız oldu mu? Yok. Niye? Beraberler onun için" ifadelerini kullandı.

Marmaray, Avrasya ve Yavuz Sultan Selim ile ilgili verileri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "268 milyon kişi Marmaray’dan geçmiş. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden 26 Ağustos 2016’dan bu yana 69 milyon araç geçti. Avrasya Tüneli’nden 23 milyon araç geçti. Biz laf üretmiyoruz. Lafla peynir gemisi yürümez Bay Kemal, Bay Muharrem" dedi.