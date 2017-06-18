Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı’daki Cumhurbaşkanlığı konutundan saat 15.40 sıralarında çıkarak sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak Şişli’deki özel bir hastanede tedavi altına alınan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ı ziyaret ettiği öğrenildi. Yaklaşık 20 dakika süren ziyarette Erdoğan, Çalışkan’ın doktorlarından da bilgi aldı. Daha sonra hastaneden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti esnasında havadan polis helikopterinin, karadan ise polislerin geniş güvenlik önlemi aldığı görüldü.