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23 Haziran 2018 17:53

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul’da 5 milyon, dedi, emniyetten rakam aldım 280 bin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emniyet rakamlarına göre CHP’nin İstanbul mitingine katılımın 280 bin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

23 Haziran 2018 17:53


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eyüpsultan ilçe mitinginde vatandaşlarla buluştu. Eyüpsultan meydanını dolduran kalabalığa seslenen Erdoğan, sağlık ve eğitim alanında atılan adımları anlattı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin Ankara ve İstanbul mitinglerine katılımla ilgili olarak, "Ankara’da 2 milyon dinleyiciye ulaştığını söyledi. Emniyetten rakamı aldım 75 bin. İstanbul 5 milyon, dedi. Emniyetten rakam aldım 280 bin. Bunların hayatı yalan, meslekleri yalan. Bunlarda dürüstlük yok. Aldatamayacaksınız. Yarın milletim gerekin dersi verecek" ifadelerini kullandı.




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