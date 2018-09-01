Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan’a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne katılmak üzere Kırgızistan’a gitti. Atatürk Havalimanı’na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın bulunduğu kalabalık bir heyet uğurladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra saat 10.30’da özel uçak TC-TUR ile Kırgızistan’a hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti.

1-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan Bişkek’te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbeko ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacak. Bu kapsamda Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin 6. toplantısı da gerçekleştirilecek. Görüşmelerde, Kırgızistan’daki FETÖ varlığıyla mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, ikili ve bölgesel gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgızistan ziyaretinin ikinci bölümünde, Issık-Göl bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları’nın açılış töreniyle Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne katılması da bekleniyor.