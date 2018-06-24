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24 Haziran 2018 17:45

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı’dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı’daki evinden çıkarak Huber Köşkü’ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı’dan ayrıldı

24 Haziran 2018 17:45

Erdoğan, yoğun sevgi gösterileri üzerine aracından inerek vatandaşları selamladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kısıklı’daki evinden Huber Köşkü’ne gitmek üzere çıktı. Dışarıda bekleyen vatandaşların yoğun sevgi gösterileri üzerine aracını durduran Erdoğan, halkı selamladı. Vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun destek verdiği görüldü. Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine "Bir şey söylemek için erken, iyiyiz" dedi.


Erdoğan daha sonra aracına binerek seçim sonuçlarını takip etmek üzere Huber Köşkü’ne gitti.




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