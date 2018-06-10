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10 Haziran 2018 12:14

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkezefendi Şehir Kütüphanesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu’ndaki Merkezefendi Şehir Kütüphanesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkezefendi Şehir Kütüphanesini ziyaret etti

10 Haziran 2018 12:14

Kütüphanede Erdoğan’la sohbet eden gençler, bol bol selfie çekti.


Erdoğan’a ziyareti sırasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul Milletvekili ve 27’nci Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Adayı Aziz Babuşcu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın eşlik etti. Erdoğan kütüphanede gençlerle sohbet etti. Erdoğan’a yoğun ilgi gösteren gençler ise bol bol selfie çekti. Ziyaretin ardından kütüphaneden çıkan Erdoğan dışarıda kendisini bekleyen vatandaşların sevgi seliyle karşılaştı. Kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet eden Erdoğan kütüphaneden ayrıldı.




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