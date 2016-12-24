Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milli seferberlik çağrısı ile ilgili, “Benim milli seferberlik dediğim olay ‘silahını al sokağa çık’ bu değil. Dövizdeki spekülasyon dahil ekonomimize yönelik saldırıları işte bu hava besliyor. Bugün sınırlarımız içindeki ve dışındaki terör örgütleri ile nasıl mücadele içindeysek, ekonomimize yönelik saldırılar karşısında da aynı kararlılığı göstermeliyiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan DEİK Genel Kurulu’na katıldı. Genel Kurul’da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan gelişmeler nedeniyle işadamlarına sorumluluk düştüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz kendisine güvenen işadamlarımızı, yatırımcılarımız asla unutmayacaktır. Sizler açısından bu günler çok önemlidir. Türkiye ekonomisine yönelik saldırıların boşa çıkartılması konusunda sizlere de önemli görevler düşüyor. Bu dönemde yatırımlarını erteleyen herkes, benim nazarımda ekonomimize saldıranlarla ayın saftadır. Hükümetimiz iş dünyamıza, esnaflarımıza vergi ve sicil affından, kredi kolaylığına kadar ilave destekler verdi. Bunun karşılığında tek beklentimiz ekonominin çarklarını hızlandırması ve piyasayı hareketlendirmesi. Yaşanan sıkıntının en önemli sebebi herkesin bekleme durumuna geçmesi. Bu bakımdan mili seferberlik diyorum. Benim milli seferberlik dediğim olay ‘silahını al sokağa çık’ bu değil, milli seferberlik bu. Dövizdeki spekülasyon dahil ekonomimize yönelik saldırıları işte bu hava besliyor. Bugün sınırlarımız içindeki ve dışındaki terör örgütleri ile nasıl mücadele içindeysek, ekonomimize yönelik saldırılar karşısında da aynı kararlılığı göstermeliyiz. Ülkesini ve milletini savunmak için canını ortaya koyan yiğitler, aynı amaç için sermayesini kullanması gerekenler örnek olmalı, ibret olmalıdır” dedi.



“Birileri döviz spekülasyonu ile ekonomimize yön vermeye çalışıyor”

Ekonomiyle Türkiye üzerinde oyunlar oynandığını belirten Erdoğan, “Ekonomimize döviz üzerinden bir saldırı başlayınca milletime ve işadamlarımıza Türk Lirası çağrısı yaptım. Bazılarının bu çağrımı istihza ile karşıladığını biliyorum. Halbuki ortada 94 krizinden beri yaşadığımız hakikat var. Birileri döviz spekülasyonu ile ekonomimize yön vermeye çalışıyor. Bunun gerisinde ekonomik bir sebep yok. Amaç siyasi operasyonlara zemin hazırlamak. Aynını komşu ülkelerde de yapıyorlar. Rusya, Çin, Azerbaycan. Bu oyunları biz bozacağız. Bunun için de yerli paraya geçmek suretiyle bu adımları atacak ve kur baskısını bu ihracatta ve ithalatta üzerimizden atacağız” diye konuştu.



“Bu millet sıradan bir millet değil”

“Geçtiğimiz yıllarda defalarca bu tuzağa çekilmeye çalışıldık” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kumpasların hepsine karşı gereken tedbirleri aldık. Sadece 2009 yılında bizden kaynaklanmayan, tamamen küresel ekonomik krizin etkisiyle bir küçülme yaşadık. Geçtiğimiz 3.5 yıldır ülkemize yönelik her saldırının ekonomik kriz çabası ile gerçekleştirildiğine şahit olduk. Gezi olaylarını hatırlayın ‘Tüketmeyin, ekonomi dursun’ diyorlardı. 17-25 Aralık darbe girişimin hedefinde işadamlarının olduğunu biliyoruz. Ülkemizi karalamak için yapılan kampanyaların asıl gayesinin ihracat ve turizm olduğu ortadadır. 15 Temmuz’u takip eden günlerde milletimiz 12 milyar dolar bozdurarak ekonomisine sahip çıkmasaydı, aynı oyunu orada da oynayacaklardı. Ama bu millet sıradan bir millet değil. Çağrımıza anında yanıt verdi ve elinde ne var ne yok bozdurdu.”