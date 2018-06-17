Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında

Yenikapı’daki İstanbul Mitingi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle geldi. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Alan girişinde Erdoğan’ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda partili karşıladı. Erdoğan alan girişinde karşılamaya gelenlerle sohbet ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Binali Yıldırım ise eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Çengelköy İskelesinden bindikleri vapurla Yenikapı alanına geldi. Eşiyle birlikte sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.