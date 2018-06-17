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17 Haziran 2018 17:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yenikapı’daki miting alanına Kısıklı’daki evinden helikopterle gelirken, Başbakan Binali Yıldırım da vapurla Yenikapı’ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında

17 Haziran 2018 17:42


Yenikapı’daki İstanbul Mitingi’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle geldi. Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Alan girişinde Erdoğan’ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve çok sayıda partili karşıladı. Erdoğan alan girişinde karşılamaya gelenlerle sohbet ederek, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başbakan Binali Yıldırım ise eşi Semiha Yıldırım ile birlikte Çengelköy İskelesinden bindikleri vapurla Yenikapı alanına geldi. Eşiyle birlikte sahneye çıkarak vatandaşları selamladı.




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