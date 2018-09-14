Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan akrabası Ali Erdoğan'ın oğlu Bilal Kubilay Erdoğan ile Dilan İnaç'ın düğününe katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, akrabası Ali Erdoğan'ın oğlu Bilal Kubilay Erdoğan ile Dilan İnaç'ın Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezinde düzenlenen nikah törenine katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın kıydığı nikahta şahitliği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım yaptı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, evlilik cüzdanını gelin Dilan İnaç'a takdim etti.