Erdoğan, Nusretiye Camii’nin restorasyonuyla ilgili, "İnşasında bol miktarda beyaz mermer kullanılmıştır. Restorasyon 32 milyon 945 bin liraya mal olmuştur" dedi.

Beyoğlu’nda bulunan tarihi Nusretiye Camii restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı. Caminin ibadete açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan karşıladı. Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar camiye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu.

Cuma namazının ardından İstanbul İl Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz, caminin açılış töreninde dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tophane Nusretiye Camimizin restorasyon çalışmaları bitti ve bugün cuma namazıyla açılışını yapmış bulunuyoruz. Sultan 2’nci Mahmud tarafından 1823 yılında yaptırılan bu muhteşem mabet zaman zaman bazı restorasyonlara da uğrasa da anlamı çok önemli. Yeniçeri ocağının kaldırılmasının anısına bu camiye Nusretiye Camii adı verilmiştir. Yani Nusret kurtuluş, kimden? Yeniçerilerden ve bugüne geldi. O gündür bu gündür Müslümanlar bu mabedi, camiyi kullanıyor" dedi.

Caminin özelliklerini de anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir cami olduğunu belirterek, "İnşasında bol miktarda beyaz mermer kullanılmıştır. Restorasyon 32 milyon 945 bin liraya mal olmuştur. Yapı 1955-58, 1980-92 yılları arasında yine çeşitli restorasyonlar görmüştür. Cumhuriyetten sonra 55-58 yılları arasında kısmen kapsamlı da olsa sonra sonrasında bazı onarımlarla yüzeysel olarak elden geçirilmiştir. 2012-2017 yılları arasındaki tarihinin en kapsamlı restorasyonudur" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, caminin Müslümanlara hayırlı olmasını dileyerek, Ramazan ayında vatandaşların burada namaz kılmalarının camiyi şenlendireceğini söylerdi.