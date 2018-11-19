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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mabeyn Köşkü’nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mabeyn Köşkü'nde bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, TürkAkım Projesi'nin deniz kısmının tamamlanması nedeniyle düzenlenen tören için İstanbul'a gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşmede bölgedeki gelişmelerin ve özellikle Suriye konusunun ele alınması bekleniyor.

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