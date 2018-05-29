Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım”

Sonra kalfalık ve ardından ustalık. Şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyorum” ifadelerini kullandı.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefeti eleştirerek, “Diğer cumhurbaşkanı adayı arkadaşlarımızın yaklaşımlarını anlamak mümkün değil. Yeni havalimanı Türkiye’nin sadece prestij projesi değil ayın zamanda 2023 hedeflerinin manivelası olacak. Ana muhalefet adayı ona kalsa zaten böyle devasa bir havalimanını istemez. Hiçbir şey istemiyorlar ki. Kanalistanbul hayır. Tutturmuş bir şey. ‘Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de 4’ü yaparım’ diyor. Yahu yapamazsın. Senin havsalan bunu almaz. Bak biz denizin altından Marmarayı geçirdik haberin var mı? Denizin altında Avrasya tünelini geçirdik haberin var mı? Biz Osmangazi köprüsünü yaptık haberin var mı? Basmaz bunların kafası basmaz. Yatırım denince akla Ak Parti gelir” diye konuştu.

3. Havalimanının 29 Ekim tarihinde açılacağını hatırlatan Erdoğan, “Şimdi bak sayın İnce, sana bir nasihat. Atatürk havalimanı boşalınca burayı bir millet bahçesi haline getireceğiz. Sen buna da karşı çıkarsın ama milletim zaten sandıkta sana gereğini gösterir. Sadece bu değil. Bunların bir özelliği var. Atatürk Havalimanı’nın büyüklüğünü biliyor musunuz? 12 bin dönüm. Amerika Central Park bunun 4’te biri. Biz Türk’e yakışanı yapacağız. Geçen akşam Yenikapı’ya polislerimizle iftara geliyorum. Gelirken baktım deniz kenarında vatandaş iftar sofrası kurmuş. Onlar sofrayı kurunca ben şoföre dedim ki burada bir dur. İndim hemen vatandaşlarımızın yanına geçtim. Vatandaşlarımızla sohbet ettik. Orada ufak bir miting alanı oluşturduk. Bir gerçeği anlatıyoruz. Millet bahçelerine ne kadar ihtiyacımız var. Allah nasip eder, inşallah 24 Haziran’da milletimiz bize bu görev verdiği andan itibaren 29 Ekim’de o dev havalimanımızın açılışını yapağız. İlk etapta buraya 90 milyon kapasite olacak. 2023’de ne olacak 150 milyon kapasite olacak. Bunun 200 milyona kadar çıkma potansiyeli var.. Sen bunlardan anlamazsın. Bu iş yürek işi yürek, bu iş zihniyet işi. Sizin geçmişinizden bu yana var mı. Allah rahmet eylesin geçmişte havalimanı uçaklar yapılmıyor muydu yapılıyordu. Ne oldu. Siz o insanların bile önlerini kestiniz, onların attığı adımları gaz ocağı fabrikasına dönüştürdünüz” şeklinde konuştu.

Cezaevinden çıktıktan sonra Pensilvanya’ya değil, halkımıza gittik.

Muharrem İnce’nin yalan üzerine yalan söylediğini belirten Erdoğan, “Neymiş. Ben Ak Parti’yi Pensilvanya ile görüşerek temelini atmışım. Dün Akhisar’da söyledim. Dedim ki: Pensilvanya’dan bunun görüşmesini yaparak Ak Parti kurma çalışması başlattığımı ispat ile sen mükellefsin. Eğer ispat edemezsen namertsin dedim. Benim hayatımda belediye başkanlığı döneminde Altunizade’de bulunurlardı o zaman iki veya üç kere kendisi ile görüşmem olmuştur. Partimin kuruluşu ile alakalı asla. Kim ki o gidip ona soracağım. Bu yolda arkadaşlarımızla istişarelerimizi yaptık. Cezaevinden çıktıktan sonra Pensilvanya’ya değil, halkımıza gittik. 81 vilayette dev bir kamuoyu araştırması yaptırdık. 42 bin donör ile görüşme yaptık. O görüşmenin sonucunda amblemimize varıncaya kadar adına varıncaya kadar partimizin kurulmasının gereğini milletimizden aldığımız icazetle kararını verdik. Biz bir yerlerden gelen talimatla değil, milletimizden aldığımız talimatla bu adımı attık. Onun için partiyi kurduk 16 ay sonra bu millet bizi nereye getirdi iktidara getirdi. Niye çünkü kararı o verdi. Şimdi ispat edeceksin. Ben Pensilvanya’ya kimle gitmişim. İspat et söyle bakalım. İspat etmezsen namertsin. Türkiye’nin ve İstanbul’un yalancı siyasetçilere değil, dürüst siyasetçilere ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce’nin Kanalistanbul eleştirilerine yanıt veren Erdoğan, “Çıkmış Kanalistanbul’a karşıymış. Yahu sen kimsin. Sen kimsin de neyi yaptıracaksın. Eğer boğazda yeni tanker facialarını yaşamak istemiyorsak, geçen gün olduğu gibi yalı faciaları yaşamak istemiyorsak Kanalistanbul’un niçin yapılması gerektiğini tekrar hatırlatıyorum. Kanalistanbul’un yapımı ile birlikte biz çevre facialarına karşı yapıyor. Dünyada bir marka olacak orası. Ey İnce milli bütçeden değil, kamu özel ortaklığı ile yapıyoruz. Bugüne kadar dev yatırımları bu sistemle yaptık. Yoksa cepteki parayı harcamak kolaydık. Biz bu sistemi kullanarak buralar geldik. Otomobil. Biz otomobilleri milli bütçeden yapmayacağız ki. Türkiye’nin bu sektörde 5 devi bir araya geldiler. Kendilerinin önünü açtık. İnşallah 2020 gibi biz yerli otomobili üreteceğiz. Bana diyor ki ‘20 yıl geride kaldık’. Senin havsalan almaz. Biz bu üretimde en ileri teknolojiyi kullanacağız. Kısa bir süre önce TESLA mucidi Elon Musk ziyaretime geldi. İnce biz işi böyle götürüyoruz. Şu anda en ileri teknoloji neyse bunu ülkemizde de yapacağız” açıklamalarında bulundu.

İktidarları döneminde İstanbul’a yapılan yatırımları anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Onlar çıraklık dönemlerinin eserleriydi. Sonra kalfalık, ardından ustalık. Şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyorum. Bize büyük ustalığın diplomasını vermeye hazır mısınız?” dedi.