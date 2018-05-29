Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir" dedi.

Cumurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi’nden gerçekleştirilen AK Parti İstanbul aday tanıtım programına katıldı.Toplantıda konuşan Erdoğan İstanbul’un 24 Haziran seçimlerinde de belirleyici olacağını belirterek, “Bu seçimde İstanbul meclisteki 600 milletvekilinin 98’ine tek başına karar verecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Türkiye genelinde hedefimize ulaşabilmenin yolu önce İstanbul’da başarıyı yakalamaktan geçiyor. Hem Cumhurbaşkanlığında, hem de milletvekilliğinde bizi zafere taşıyacak olan adaylarımızın ve teşkilatlarımızın ortaya koyacakları gayrettir. Eskiler ‘zahmetsiz rahmet olmaz’ derler. Bizim siyaset tarzımızda çok çalışmadan terlemeden, fedakarlıkta bulunmadan netice almak söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

6 Mayıs’ta İstanbul’da seçim manifestosunu, Ankara’da ise seçim beyannamesini açıkladıklarını hatırlatan Erdoğan, “Her şehrimizde aday tanıtım toplantıları ve yoğun bir programla sabah erken saatlerden sahura kadar kesintisiz şekilde milletimize yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bugün de İstanbul’da zaten başlamış olan çalışmalarımızı bu aday toplantısı ile taçlandırıyoruz. Biz de Erzurum’dan başladığımız miting maratonumuzu her gün bir veya iki il mitingi şeklinde seçime kadar sürdüreceğiz. Sizlerin de 24 Haziran’da zafer ilan ettiğimiz ana kadar durmadan çalışacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

İstanbul’un fethinin 565. yıl dönümünü anan Erdoğan, “Burada bu salondan Rabbimizin ve ecdadımızın huzurunda İstanbul’a ve tüm milletimize bir söz veriyoruz. Fatih’in askerleri ve manevi rehberleri ile fethettiği bu şehre namahrem eli uzanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu mübarek belde üzerinde ezanların dinmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Bayrağımızı yere düşürmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını asla muazzep etmeyeceğiz. Bu aziz şehri örselemek için fırsat kollayanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakacağız. İstanbul’un her bir tepesinde yanan o fetih ışığını söndürmek isteyenlere meydanları asla bırakmayacağız. İstanbul’un boynunu bükük koymayacağız. Milletimizi birliğini, beraberliğini sonuna kadar savunacağız. Ülkemizin bütünlüğünü canımız pahasına koruyacağız. Devletimizin bekası uğrunda fedakarlıktan kaçınmayacağız” açıklamalarında bulundu.

Konuşmasında yerli ve milli siyaset vurgusu yapan Erdoğan, “Milli olmak, milli geliri arttırmak demektir. Faize giden parayı yatırımlar yoluyla millete aktarmak demektir. Yerli olmak Türkiye’yi 5 cent’e muhtaç halde IMF kapısında bekletmemek, savunma sanayiinde dışa bağımlı olmamak demektir. 16 yıllık iktidarımız döneminde devlet millet kaynaşması gelişti. Devlet milletin emrine girdi. Bürokratik oligarşinin hakimiyetine biz son verdik. Sosyal restorasyonla kardeşliğimiz yücelttik. Anayasal değişiklikleri ile sistemimizi demokratik hale getirdik. Zihniyet dönüşümünü tamamladık. Şimdi kurumsal dönüşümü tamamlama zamanı. Yeni bir düzen inşa etmek zahmetlidir. Eski düzenden beslenen değişime düşman olurlar. Geride bıraktığımız 16 yıllık diriliş döneminde büyük dirençlerle karşılaşsak da biz zamanlar hayat edilmesi dahil imkansız olanı birlikte başardık. Demokrasiden ekonomiye kadar attığımız her adımı milletimizin adalet ve kalkınma arayışın parçası olarak gördük. Sabitlerimizi koruduk ancak ülkemizin değişen ihtiyaçlarına duyarsız kalmadık. Bunları yaparken tecrübe kazandık. Buna karşılık kuruluş hedeflerimizden hiç sapmadık. Biz bu aziz millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Biz milletimizle hep dertleştik. Kapalı kapılar ardında pazarlıklar yapmak yerine herkesin gözü önünde muhasebe yaptık. Milletimize olan saygımızın ve sevgimizin gereği olan bu siyaset tarzımızı sürdürmekte kararlıyız. Milletimizle harbi ve hasbi şekilde kurduğumuz ilişkiyi yeni dönemde de sürdüreceğiz. Her bir milletvekili arkadaşımızdan da bu duruşla milletimizin karşısına çıkmasını bekliyorum” ifadelerini kullandı.