Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şimdiden kaybettiğini anladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenyurt ilçe mitinginde vatandaşlarla buluştu. Esenyurt meydanını dolduran kalabalığa hitap eden Erdoğan, yarın yapılacak seçimler için destek istedi.

"Şimdiden kaybettiğini anladı"

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’yi eleştiren Erdoğan, "Bay Muharrem diyor ki ’okulların bahçesinde yatın, sandalyede oturun, ben de YSK önünde yatacağım’ diyor. Hayırdır ya. Ha demek ki bu şimdiden kaybettiğini anladı. Öyle anlaşılıyor. Ne yapacakmış. YSK önünde gidip kendine göre şimdiden tehdit sallıyor. Bay Muharrem biz hukuk devletinde yaşıyoruz. Bu devlet guguk devleti değil. Biz o CHP zihniyetinin hatırlayın ’açık oy kapalı tasnifi’ bu ülkede siz yaptınız. CHP’ye oy verip vermediğine baktınız. Tasnifini siz kendiniz yaptınız. AK Parti iktidarında bugüne kadar 16 yıldır böyle bir şey oldu mu olmaz. Ama siz yaptınız, yaparsınız" diye konuştu.

"Sakın ha rehavete kapılmak yok"

Seçim güvenliği ile ilgili her türlü tedbiri aldıklarını vurgulayan Erdoğan, "Her sandıkta her partini temsilcisi var mı? Daha ne konuşuyorsun. Kaldı ki 100 metre mesafe idi kaldırdık onu da. Herhangi bir sandık üyesi hemen oradaki güvenlik ekibine haber verdiği anda güvenlikçi gelir müdahale eder. Biz bunu sağladık. Sizin geçmişinizde böyle bir şey var mı? Ben milletime AK Parti’ye gönül verenlere sesleniyorum. Sakın ha rehavete kapılmak yok. Bütün arkadaşlarınızı, akrabalarınızı alın sandığa götürün. Buradaki rehavet Allah muhafaza bizi zora sokar" şeklinde konuştu.

"Milleti aldatıyorlar"

Türkiye’nin yeni yönetim sistemiyle adeta uçuşa geçeceğini savunan Erdoğan, "İnşallah muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkacağız. Bu sistemle inşallah diğerlerinin akıllarına bile gelmeyeni biz gerçekleştireceğiz. Ne diyorlar parlamenter demokrasi. Bunların kafası basmıyor. Anayasa değişikliği yapmanız lazım. Biz anayasa değişikliği yaptık mı bu iş bitti. Yeni bir anayasa değişikliği imkanın var mı, yok. Parlamentoda böyle bir sayı yakalama ihtimali de yok. Milleti aldatıyorlar. Artık başkanlık sistemi ile bu yola devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’yi 4 sütun üzerinde yükselteceklerini yineleyerek, "Biz yola çıkarken ne dedik. Dedik ki Türkiye’yi 4 sütun üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Bunun akabinde de ulaşım, enerji, tarım, dış politika bunlarla beraber Türkiye’yi Allah’ın izni ile ilk 10’a yerleştirmenin gayretinde olacağız. G20’ye girdik mi girdik. Türkiye G20 içinde 17’nci ülke. Avrupa’da 6’ncı ülke. Bu noktaya geldik. Durup dururken gelmedik buralara. Bu yıl büyümede ilk çeyrekte 7.4 ile Hindistan’dan sonra ikinci sırada yer aldık. OECD ülkeleri arasında bir numarayız" açıklamalarında bulundu.

İsim vermeden Cumhurbaşkanı Meral Akşener’i de eleştiren Erdoğan, "Hele hele bir tane de bayan çıkmış. ’Ben şehir hastanelerine karşıyım’ diyor. ’Bunların parası nasıl ödenecek’ diyor. Senin para ödeme, para üretme kabiliyetin yok ki. Biz 16 yıldır bu ülkede hem milli bütçeyi güçlendirdik, hem kaynakları çeşitlendirdik, bu yatırımlar böyle oldu. Biz Marmarayı Avrasya tünelini böyle yaptık, YSS köprüsünü böyle yaptık. Osmangazi köprüsünü böyle yaptık" dedi.

"Bunlar pahalı geliyorsa sandalla git, küreği çek git"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’ne yönelik eleştirilere de yanıt vererek şunları söyledi:

"Marmaray’dan 268 milyon yolcu geçti. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçen araç sayısı 69 milyon. Avrasya Tüneli’nden geçen araç sayısı 23 milyon. Osmangazi Köprüsü’nden 13 milyon 384 bin araç geçti. Bay Muharrem diyor ki ’Yavuz Sultan Selim köprüsü fiyatı bu, birinci köprü fiyatı bu, ikinci köprü fiyatı bu. Sen mecbur musun üçüncü köprüden gitmeye, sen ikiden git birden git. Bunlar pahalı geliyorsa sandalla git. Küreği çek git. Mantığa bak mantığa. ’Bayramlarda bunların ikisi ücretsiz, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi ücretli’ diyor. Gün ola harman ola. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ileride devlete geçecek. Biz burayı yap-işlet-devlet ile yaptık. Bu ekonomik bir zekatı. Sende bu yoksa ne yapalım? Biz bunu G20 toplantısında özellikle kamu özel ortaklığı sistemini dünyada en ideal anlamda uygulayan ülke Türkiye dediler. Biz bunun brifingini verdik. Burada atacağımız adımı halkımız için atıyoruz."

"Erbakan hoca hayatta olsaydı, önce bunları partisinde tasfiye ederdi"

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu’nun hızlı tren eleştirine de yanıt veren Erdoğan, "Erbakan hoca hayatta olsaydı, önce bunları partisinde tasfiye ederdi. Hoca hızlı trenden bahsederdi, bunlar hızlı treni kaldırmaktan bahsediyor. Modern dünya neyi yapıyorsa, biz onları yapıyoruz, yapacağız" dedi.

"İnsanların ölümüne sebep olan böyle bir kişinin arazide ne işi var"

Muharrem İnce’nin aday olduktan sonraki ilk ziyareti Selahattin Demirtaş’a yaptığını hatırlatan Erdoğan, "Kim bu adam. 7 Haziran’da ’dökülün sokağa’ diyen ve benim 53 Kürt kardeşimin Diyarbakır’da ölümüne neden olan kişi değil mi? Tüm Kürt kardeşlerime sesleniyorum. Sakın ha bu oyuna gelmeyin. Kürt devleti kuracaklarmış nereden çıktı bu? Kürt kardeşlerimin de Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet yoktur. Gitti icazet aldı Bay Muharrem Demirtaş’tan. Efendim onun hakkıymış. Onun da arazide olması gerekirmiş. İnsanların ölümüne sebep olan böyle bir kişinin arazide ne işi var. Partisi bir aday bulamadı mı, bir aday çıkaramadı mı" diye konuştu.

"Kandil’dekileri tepesine bindik"

Erdoğan, Türkiye’nin Kandil’de yürüttüğü operasyona da değinerek, "Şu anda biz Afrin’de teröristlerin üzerine bindik mi? Suriye’nin kuzeyinde bunlar inadına bir şey söylüyorlar. Kürt koridoru. Orada bir Kürt koridoru yok, terör koridoru var. Biz bu terör koridorunu yok ettik. 4 bin 700’e yakın terörist etkisiz hale getirdik. Cerablus’a girdik. 3 bin civarında DEAŞ’lıyı derdest ettik. Şimdi Irak’tayız. Ne diyor bay Muharrem ’Kandile giremezler’ diyor. Ne oldu girdik. Kandil’dekilerin tepesine bindik. Kaçacak delik arıyorlar. İlk operasyonda 20 uçakla 10 noktayı vurduk, cephanelikleri yok ettik. İkinci operasyonda daha ileri gittik. Orada toplantı halinde olan lider kadrodan 35 kişiyi etkisiz hale getirdik. Şimdi anladılar ki Türkiye’nin güvenlik güçleri ile baş edilmez. Terörle el ele Ankara’dan İstanbul’a terör örgütünün destekledikleri ile Bay Kemal yürüdü mü? Bu oyun birlikte bozacağız" şeklinde konuştu.